Le SAR 413 mène la tâche de diriger la recherche et le sauvetage sur place. Photo : baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Selon le Comité national de résilience aux incidents et catastrophes naturelles et de recherche et sauvetage, à 17h00 du 24 février, les forces fonctionnelles ont sauvé 9 membres d'équipage et trouvé deux corps du navire VANDON ACE en détresse dans les eaux de Vung Tau (Sud).



Auparavant, à 15h30 du 23 février, le Centre de coordination de recherche et de sauvetage en mer du Vietnam avait reçu des informations sur le navire VANDON ACE de la sarl de transport maritime Hong Gay, basé dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord) avec 19 membres d'équipage vietnamiens en route de transporter 5.800 m3 de bois du port de Rabaul - Papouasie de Nouvelle Guinée à Can Tho (Sud). Par mauvais temps, le moteur du navire est tombé en panne. Le navire s'est incliné de 15 degrés.

A 16h00 du 23 février, le navire a dérivé vers une position à environ 160 milles marins au Sud-Est de Vung Tau. Les membres ont quitté le navire pour monter sur le radeau. La communication a ensuite été interrompue.



A 11h00 du 24 février, il y avait 4 navires sur les lieux participant à la recherche et au sauvetage : le SAR 413 a effectué la tâche de direction sur place, outre les navires de la Garde côtière 8005, Hai Duong 56 et Hai Duong 39. Des avions EC225 sont mobilisées pour effectuer la mission de recherche de victimes en mer. -VNA