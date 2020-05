Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé jeudi après-midi une réunion de la permanence du gouvernement consacrée aux mesures propres à aider le groupe PetroVietnam (PVN) et la compagnie aérienne Vietnam Airlines à surmonter des difficultés.



Dans le contexte de pandémie de coronavirus, le chef du gouvernement a indiqué que le milieu des affaires rencontrait de nombreuses difficultés et qu’il était important d’assister tous les producteurs et commerçants dans le pays.



Appréciant les efforts de PVN et de Vietnam Airlines pour maintenir leurs activités, Nguyen Xuan Phuc leur a demandé de poursuivre leur restructuration afin de minimiser les coûts et d’améliorer leur performance. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la gestion pour limiter les pertes, de garder le personnel important... Le Premier ministre a par ailleurs demandé aux organes compétents de chercher à lever les obstacles aux groupes publics importants. -VNA