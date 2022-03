Photo d'illustration : CPV/TNO

Hanoï (VNA) - Du fait des industries diversifiées, des revenus attractifs, une proximité géographique, le Japon et Taïwan (Chine) sont les destinations d'un grand nombre de travailleurs vietnamiens.



Sur un total de 45.058 travailleurs envoyés à l'étranger en 2021, 39.041 ont choisi le Japon et Taïwan, plus précisément, 19.531 à Taïwan et 19.510 au Japon. Selon les experts, ces deux marchés clés continueront d'attirer les travailleurs vietnamiens cette année.

Heureux du résultat que plus de 600 demandes de visa de son entreprise ont été approuvées à peine un demi-mois après l’annonce du Japon sur l’entrouverture ses frontières aux étudiants et travailleurs étrangers, M. Le Long Son, directeur général du groupe Esuhai, a déclaré que son entreprise avait travaillé dur pour traiter un grand nombre de demandes de visa.

Selon M. Son, le long délai d'attente pour être autorisé à quitter le pays affecte la psychologie des travailleurs. Par conséquent, lorsque le Japon a annoncé accepter à nouveau des candidatures, les travailleurs et les entreprises d'envoi ont tous été très enthousiastes.

Depuis de nombreuses années, Taïwan a été choisi par des centaines de milliers de travailleurs vietnamiens comme destination pour travailler et améliorer leurs revenus. Avant l'épidémie de Covid-19, sur un total de 147.387 travailleurs vietnamiens envoyés à l'étranger en 2019, ce marché en accueillait 54.480, soit 37 %.

Selon M. Do Van Hoan, chef du département du marché Taïwan - Japon, de Nhan Dat - Kesa Group Joint Stock Company (Hanoi), Taïwan reste un marché clé pour l'exportation de main-d'œuvre en 2022. Les conditions de recrutement sont plus souples que sur d'autres marchés.

Selon les données du Département du travail à l'étranger (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), du 1er janvier au 15 mars, 2.026 travailleurs vietnamiens ont été envoyés à l'étranger sous contrat, dont 451 au Japon, 363 à Singapour, 325 en Corée du Sud, 248 à Taïwan, 174 en Chine, 99 en Hongrie… - VNA