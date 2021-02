Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - "Histoire légendaire", "étoile montante" ou "l'économie la plus brillante d'Asie" ... sont les évaluations de nombreuses organisations internationales sur les récentes réalisations du Vietnam en matière de développement économique.

Le Vietnam est une réussite mondiale car il est toujours à la tête de sa croissance au cours de la dernière décennie. L'économie du Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations importantes dans presque tous les domaines, marquant de nombreux succès exceptionnels au cours de la période 2016-2020, mettant en évidence les réalisations de 35 ans de Renouveau.

Les résultats et réalisations obtenus au cours des cinq dernières années s'expliquent par des éléménts, à la fois objectives et subjectives, mais surtout la direction correcte du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat et d'autres comités et organisations du Parti communiste du Vietnam.

L'empreinte économique du Parti pendant ce mandat se reflète dans les principes, les stratégies et les documents officiels du 12e Congrès national du Parti, ainsi que dans une série d'autres décisions importantes du Comité central promulguées par le Bureau politique.

Au cours du dernier mandat, de nombreuses Résolutions du Parti ont été émises notamment deux du Comité central sur le développement économique privé et sur l'amélioration de l'institution d'une économie de marché à orientation socialiste ; trois autres du Bureau politique sur les orientations de l'élaboration des politiques nationales de développement industriel à l'horizon 2030, vision d'ici 2045, sur un certain nombre d'engagements et de politiques sur la participation active du Vietnam à la 4e révolution industrielle, et sur la stratégie nationale de développement énergétique jusqu’en 2030, avec vision d'ici 2045.

Après 5 ans de mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès du Parti, l'économie du Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations très importantes et remarquables.

Le Vietnam a essentiellement achevé voire dépassé son plan établi au cours des quatre années consécutives, de 2016 à 2019. Il fait partie du groupe des pays ayant la plus forte croissance économique du monde, sa macroéconomie est stable, sa réforme institutionnelle a été accélérée ... Ceci est considéré comme une réalisation commune de l'ensemble du système politique, de la communauté des entreprises et de tout le peuple, sous la direction intégrale du Parti.

Non seulement les réalisations en matière d'indicateurs économiques, mais aussi d'autres indicateurs sociaux ont des notes louables: les résultats positifs du développement socio-culturel, l’assurance de la sécurité sociale, le revenu par habitant de 2.750 dollars.

La marque marquante du 12e Congrès national du Parti est la réalisation du processus d'intégration internationale. Jusqu’en 2020, le Vietnam a signé 15 accords de libre-échange (ALE) et négocie deux ALE. Le pays compte 16 partenariats stratégiques, 11 partenariats stratégiques intégraux; et participe à plus de 500 accords bilatéraux et multilatéraux. 71 pays ont reconnu le Vietnam comme une économie de marché.

Selon le Dr Nguyen Duc Kien, chef du Groupe consultatif économique du Premier ministre, l'intégration économique internationale a favorisé le développement du commerce international du Vietnam. Autrefois pays à important déficit commercial, le Vietnam est passé à une balance d'import-export équilibrée, voire depuis quelques années à un excédent commercial.

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Vietnam a créé une "histoire légendaire" de réduction de la pauvreté, dans le groupe des pays ayant un indice de développement humain (IDH) élevé.

Le magazine d’actualité américain U.S. News & World Report vient de publier le classement des meilleures économies à investir de cette année. En particulier, le Vietnam a surpassé ses voisins aséaniens, notamment la Malaisie, l’Indonésie et Singapour, pour figurer au 8e rang, contre 23e l’année dernière. Le dernier classement de l’indice mondial de la compétitivité, publié par le Forum économique mondial, place le Vietnam au 67e rang sur les 141 économies sondées. Le pays a ainsi progressé de dix places.

Selon le Rapport sur le développement durable 2020 des Nations Unies, le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est à atteindre cinq objectifs de développement durable de l'ONU.-VNA