Photo: congthuong.vn

Da Nang (VNA) - Le 28e cycle de négociations du Partenariat économique intégral régional (RCEP) s’est ouvert ce lundi matin à Da Nang (Centre) en présence des représentants des dix pays membres de l’ASEAN et des six pays partenaires (Chine, Japon, République de Corée, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande).



Les pourparlers entrent dans la phase décisive et toutes les parties se doivent désormais de faire preuve de flexibilité pour aboutir à un accord en 2020. En tant que président de l’ASEAN en 2020, le Vietnam mettra tout en œuvre pour réaliser cet objectif, a déclaré le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh.



“A ce jour, les seize pays se sont accordés sur sept chapitres et trois annexes de l’accord RCEP. Le 28e cycle est la dernière rencontre. Nous devons donc obtenir un consensus sur le commerce et les conditions d’investissement. Il est prévu que les dirigeants des pays négociateurs se rencontreront début 2020. »



Le Partenariat économique intégral régional permettra de créer la plus grande zone de libre-échange au monde,comprenant 3,4 milliards d’habitants et représentant 30% de la valeur des échanges commerciaux mondiaux. -VOV/VNA