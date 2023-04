Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rendu visite le 2 avril aux enseignants et étudiants de l’Académie bouddhique hinayana khmère et aux dignitaires de la pagode Munire.

Environ 350 adolescents et enfants atteints de déficiences intellectuelles et développementales (DID) venus de 18 provinces et villes du pays ont participé au Festival du sport en leur faveur.