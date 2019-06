Da Nang (VNA) - Une cérémonie de rapatriement des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam a eu lieu dimanche 23 juin à l'aéroport international de Da Nang (Centre).

Étaient présents, côté vietnamien, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son, des représentants de l'Office vietnamien chargé de la recherche des Américains portés disparus (MIA) pendant la guerre du Vietnam (VNOSMP) et, côté américain, l’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Daniel Kritenbrink, des représentants de la Défense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) relevant du département américain de la Défense et du bureau des MIA américains à Hanoi.

Les représentants de la partie vietnamienne ont remis à ceux de la partie américaine un ossement de soldat retrouvé durant la 135e campagne de recherche conjointe.

Cet ossement a été expertisé par des médecins légistes vietnamiens et américains à Da Nang, qui ont conclu que celui-ci pourrait concerner des soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a réaffirmé la bonne volonté humanitaire et la politique du gouvernement et du peuple vietnamiens visant à aider les États-Unis à chercher des soldats portés disparus. Il a hautement apprécié la coopération entre les deux pays afin de surmonter les conséquences de la guerre du Vietnam, en particulier la désintoxication de la dioxine des aéroports de Da Nang et de Bien Hoa, les soins de santé dispensés aux victimes de l'agent orange/dioxine, avant de demander aux deux parties de renforcer leur coopération dans ce domaine.

L’ambassadeur des États-Unis, Daniel Kritenbrink, a indiqué que les relations bilatérales étaient dans la meilleure phase. Il a pris en haute estime la coopération complète et effective du gouvernement, des localités et du peuple vietnamien au travail du MIA, en s’engageant à continuer à aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre. -VNA