Hanoï (VNA) – Les 5 et 6 août, les organes compétents du Vietnam, les agences de représentation du Vietnam aux États-Unis et au Japon et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et VietJet ont collaboré avec les autorités des pays hôtes pour rapatrier en toute sécurité plus de 570 citoyens vietnamiens.

Plus de 570 citoyens vietnamiens ont été rapatriés en toute sécurité des États-Unis et du Japon. Photo: VNA

Les citoyens rapatriés sont des enfants de moins de 18 ans, des élèves et étudiants ayant achevé leurs études mais dépourvus de logements à cause de la fermeture des dortoirs, des travailleurs dont le visa et le contrat de travail ont expiré, et d'autres personnes en situation difficile.

Afin d'assurer la sécurité des citoyens vietnamiens rapatriés, le Consulat général du Vietnam à Houston des Etats-Unis et l'ambassade du Vietnam au Japon ont travaillé activement avec les compagnies aériennes pour aider des ressortissants vietnamiens à mener les procédures nécessaires.

Des mesures de prévention des maladies ont été prises durant le vol. Puis, à l’atterrissage à l’aéroport international de Nôi Bai et à l’aéroport international de Cam Ranh, les passagers ont fait l'objet d'examens médicaux et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires en vigueur.

Les autorités vietnamiennes et les missions à l'étranger prévoient d'organiser plus de vols pour ramener plus de citoyens vietnamiens chez eux, en fonction de la situation de la pandémie et de la capacité de quarantaine à domicile.- VNA