Radio-Hanuvelles est le tout premier et seul podcast français tenu par des étudiants francophones. Photo: vovworld.vn



Hanoï (VNA) - Tenue par des étudiants du département de français de l’Université de Hanoï (HANU), Radio-HANUvelles est le tout premier et le seul podcast francophone par et pour des étudiants. Diffusées à 9h00 tous les lundis sur la fanpage du club HANU Francophiles, les productions de Radio-HANUvelles attirent un grand nombre d’auditeurs qui sont des étudiants de HANU, mais aussi des francophones et francophiles d’autres provinces.



Constituée de 27 épisodes, la première saison de Radio-HANUvelles a débuté en novembre 2021 et s’est achevée le 30 mai dernier. Chaque épisode aura traité d’un sujet différent et contribué à fidéliser les 1.200 abonnés du club HANU Francophiles.



Passionné par les actualités internationales et surtout par les conflits dans le monde, Nguyên Quang Vinh, 2e année en faculté de Communication d’entreprise, a été ravi de découvrir Radio-HANUVelles l’année dernière. Depuis, il ne rate aucune émission…



«L’épisode 17, qui parlait du conflit russo-ukrainien, est l’un de ceux qui m’ont le plus marqué. Les sanctions imposées à la Russie et les impacts du conflit étaient très bien détaillés, je trouve. J’aime beaucoup cette station qui m’informe des actualités dans le monde tout en me permettant de m’améliorer en français. Je pense que si Radio-Hanuvelles diversifie ses sujets, elle pourra attirer un plus grand nombre d’auditeurs, notamment les jeunes francophones qui ont envie de découvrir le monde», nous dit-il.



Issue de la même faculté, mais en 3e année, Pham Thu Thao a connu Radio-HANUvelles à l’état de projet sur papier. «J’ai entendu parler de Radio-Hanuvelles au moment de sa conception. C’est un projet qui a piqué ma curiosité parce qu’il différait des autres activités du club HANU Francophiles. C’est très intéressant pour les étudiants en traduction et en interprétation, mais aussi pour ceux qui veulent pratiquer le français. Les émissions sont très professionnelles et très enrichissantes. Les sous-titres sont disponibles et me permettent d’apprendre des mots nouveaux et de corriger ma prononciation. J’ai aimé tous les épisodes de la première saison, notamment le premier qui était consacré aux chansons d’automne. La voix de la présentatrice est douce et veloutée... J’ai aussi découvert beaucoup de vieilles chansons françaises, et ça, ça a été une belle découverte», nous confie-t-elle.



À chaque épisode, sont intégrés des éléments visuels, ce qui permet aux étudiants d’écouter, de regarder et, ad finem, d’apprendre plus facilement le français. Manifestement, la formule est largement appréciée par des étudiants, à la plus grande satisfaction de Nguyên Phuong Nga, elle-même enseignante, et qui est à l’origine du projet. «Ce projet a officiellement vu le jour le 1er novembre 2021. Mais j’avais commencé avec mes étudiants par de petits exercices en classe. Ils ont appris à réaliser des interviews et des reportages en français. Au fur et à mesure, j’ai eu l’idée de monter un projet susceptible d’encourager les étudiants à pratiquer davantage le français et d’inciter les autres à aimer cette langue. J’ai présenté ce projet au doyen du département. J’ai reçu rapidement son feu vert ainsi que le soutien de mes autres collègues du département», se souvient-elle.

Quant aux membres de l'équipe, ils sont très contents de se mettre dans la peau des journalistes et surtout de s'améliorer en français. "C'est primordial pour nous, les étudiants, de perfectionner nos compétences en production orale et écrite. Étant animatrice et rédactrice pour Radio-HANUvelles, je suis obligée de lire et d'écrire en français toutes les semaines. En plus, je dois pratiquer beaucoup pour que ma présentation soit naturelle", explique Anh Tuyêt, une des animatrices et rédactrices de la station.



Au début, chaque épisode durait une quinzaine de minutes, avec des actualités nationales et internationales, une partie «Faits divers» dont le sujet variait chaque semaine, et une rubrique «Musique» à la fin. Mais, après avoir eu le retour des étudiants, l’équipe a réalisé que c’était un peu long et a donc décidé d’écourter la durée, qui est ainsi passée à cinq minutes. Ce nouveau format comprend des actualités, soit nationales soit internationales, un sujet qui intéresse les jeunes et une partie musicale pour clôturer l’émission sur une touche heureuse. Comme c’est une station par et pour les étudiants, ce sont eux qui sélectionnent les sujets qui les intéressent le plus. Ngoc Khanh, en 4e année, est l’un des animateurs de Radio-HANUvelles. Il nous en explique le fonctionnement.



«On publie un questionnaire sur la fanpage HANU Francophiles pour recueillir les avis des auditeurs. On leur demande quels sont les sujets qui les intéressent le plus et avec les réponses, on improvise. Récemment, on a fait comme ça un reportage sur une médiathèque pour présenter aux francophones un endroit fournissant des documents en français», nous raconte-t-il.

L’épisode en question a été réalisé cet été dans le cadre d’un stage de certains membres de Radio-HANUvelles à notre radio, la Voix du Vietnam. Thu Trang, autre membre de l’équipe, était de la partie. «Nous avons appris à réaliser un reportage radiophonique. Lorsque notre premier reportage a été diffusé, malgré quelques erreurs techniques, nous avons reçu un très bon retour de la part des auditeurs. Ils nous ont dit que c’était très vivant et très dynamique», nous explique-t-elle.



Nguyen Phuong Nga, était elle aussi impliquée. «Cet été, on a envoyé quatre membres de Radio-HANUvelles au service français de VOV5. L’objectif était de leur faire observer comment fonctionnait une vraie radio et de leur apprendre à rédiger un texte adapté à la presse parlée. Nos étudiants ont été formés par une équipe dynamique et professionnelle», constate-t-elle.

L'un des autres objectifs de ce stage était, pour celles et ceux qui l'ont suivi, d'emmagasiner suffisamment d'expérience pour former de nouveaux étudiants. Radio-HANUvelles a en effet lancé un appel d'offres. Celles et ceux qui disposent d'un bon niveau linguistique et qui sont motivés peuvent postuler. Allez-y!