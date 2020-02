Nguyen Ngoc Cam, présidente de l'’Association des Vietnamiens en République de Corée Photo: VNA

Séoul (VNA) - Nguyen Ngoc Cam, 44 ans, la première personne d’origine vietnamienne, a été sélectionnée par le Parti démocrate comme le 16e candidat pour les élections législatives sud-coréennes (21e législature) prévues en avril prochain.

Née et grandie au district de Long Thanh, province de Dong Nai (Sud), Nguyen Ngoc Cam s’est mariée avec un ingénieur sud-coréen. Elle est arrivée en République de Corée avec son mari en 1997 et a bénéficié d’une naturalisation sud-coréenne un an après.

En 2004, la femme a participé à la direction d’un forum des familles multiculturelles République de Corée-Vietnam sur internet pour donner des consultations aux mariées vietnamiennes pour qu’elles puissent régler des entraves heurtées lors de leur vie dans ce pays, dues aux différences en matières de langue et de culture.

Elle a fait de nombreux efforts en suivant les études de master en droit à l’Université Konkuk en 2013, avant de devenir officiellement une activiste pour les droits des immigrés en République de Corée. Elle a proposé aux autorités locales des politiques en faveur des immigrés, et ce contribuant à cultiver l’amitié Vietnam-République de Corée.

En 2017, elle a été élue présidente de l'Association des Vietnamiens en République de Corée. Elle est membre du Comité de promotion du projet de célébration du centenaire de création du gouvernement provisoire de la République de Corée, directrice du Centre d’assistance des étrangers et directrice exécutive du Centre des travailleurs étrangers à Séoul.

Avec ses importantes contributions à la communauté des immigrés en République de Corée et à celle vietnamienne dans ce pays, Nguyen Ngoc Cam s’est vu décerner le satisfecit du président sud-coréen et d’autres récompenses de divers échelons de l’Etat vietnamien.-VNA