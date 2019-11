Le président sud-coréen Moon Jae-in (gauche) et le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong (Source: https://en.yna.co.kr/

Hanoi (VNA) - Le 23 novembre, la République de Corée et Singapour ont conclu un accord visant à renforcer leurs partenariats dans divers domaines, notamment le développement des armes et des villes intelligentes, sur la base de la coopération bilatérale traditionnelle.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a accueilli Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, qui effectue sa première visite officielle en République de Corée ces six dernières années.

Les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies sur les moyens de coopérer afin de promouvoir la prospérité et l'amitié, et d'établir la paix dans la péninsule coréenne et dans la région.

Moon a demandé à Singapour de continuer à jouer un « rôle constructif » dans l'achèvement du processus de dénucléarisation dans la péninsule coréenne et la promotion d'une paix durable.

Pour sa part, Lee a déclaré que les deux parties étaient des partenaires "optimaux" pour mener ensemble la quatrième révolution industrielle.

Ils ont convenu que les deux pays avaient un grand potentiel de coopération dans le développement de villes intelligentes.

Les deux parties ont également convenu de faire des efforts communs pour mettre en place un accord sur la non double imposition et à accroître les échanges entre les peuples.

Les dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération afin de se préparer à la demande future en matière de défense et à élargir les partenariats bilatéraux sur le développement de technologies militaires.

À cette occasion, les deux parties ont signé un mémorandum d’accord sur la cybersécurité. -VNA