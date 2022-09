Hanoi (VNA) - Les entreprises danoises ont accru leur présence au Vietnam alors que le pays s'intègre rapidement et profondément à la chaîne mondiale de la valeur et devient un centre de fabrication technologique majeur.

Le groupe LEGO investit un milliard de dollars pour construire sa première usine au Vietnam qui devrait devenir aussi sa première usine neutre en carbone. Photo: Vnexpress



Le charme du Vietnam…

Cette année, le Danemark est devenu un investisseur impressionnant au Vietnam, avec un engagement d'investissement de 1 milliard de dollars (1,01 milliard d'euros) du groupe LEGO, pour construire sa première usine dans le pays qui devrait devenir aussi sa première usine neutre en carbone.



Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) en août 2020, les échanges commerciaux Vietnam-UE et les investissements au Vietnam en provenance d'Europe ont explosé. En 2021, le commerce bilatéral a augmenté de 14,8% en glissement annuel pour s'établir à 63,6 milliards de dollars, selon des données du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

Avec un littoral de 3.260 km, le Vietnam montre également un grand potentiel dans l'éolien. Photo: baodongkhoi

Le Vietnam devient rapidement une plaque tournante importante pour l'industrie manufacturière haut de gamme. Des géants de la technologie tels qu'Apple et Samsung ayant tous deux annoncé l'expansion de leurs opérations au Vietnam.



Le Vietnam continue d'investir de manière significative dans les énergies renouvelables pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. De nombreuses données montrent que le pays a connu le rythme de croissance le plus rapide en termes de production d'énergies renouvelables en Asie du Sud-Est.



Troels Jakobsen, chef du Bureau chargé du commerce de l'ambassade du Danemark à Hanoï, a déclaré : «Le Danemark et le Vietnam entretiennent des relations très étroites. L'année dernière, nous avons célébré les 50 ans de l'établissement de nos relations diplomatiques. Le Vietnam a toujours été une destination d'investissement majeure pour les entreprises danoises».

… et quelle est la raison principale ?

Orsted, une société leader dans le domaine de l'éolien offshore dans le monde, exprime une forte ambition d'investissement au Vietnam. Photo: diendandoanhnghiep

Selon Mme Nguyen Trinh, économiste senior chargée des marchés émergents en Asie chez la banque française d'affaires et d'investissement Natixis, "en tant que plaque tournante de la fabrication de plus en plus améliorée ces dernières années, le Vietnam grimpe rapidement dans la chaîne de valeur mondiale et devient un nouveau centre technologique du monde".



En particulier, le Vietnam bénéficie également de la politique «zéro-COVID» de la Chine qui se traduit par une vague de délocalisations de sociétés multinationales implantées en Chine vers les pays limitrophes.



Lors du récent Forum des affaires Vietnam-Danemark, Mme Lina Hansen, vice-ministre danoise des Affaires étrangères chargée du commerce mondial et de la durabilité, a déclaré que l'énergie est un élément clé de l'investissement danois au Vietnam. Le Vietnam fait actuellement partie des 10 premiers producteurs d'énergie solaire au monde. Avec un littoral de 3.260 km, le Vietnam montre également un grand potentiel dans l'éolien.



Actuellement, la capacité solaire et éolienne du Vietnam est d'environ 16,6 GW et 0,6 GW respectivement, et le gouvernement souhaite la porter à 20 GW d'ici 2030.



Ces facteurs ainsi que le fort potentiel de la chaîne d'approvisionnement du Vietnam ont convaincu Orsted, une société leader dans le domaine de l'éolien offshore dans le monde, de prêter attention et d'exprimer une forte ambition d'investissement.



En septembre 2021, ce géant danois et le groupe vietnamien T&T ont signé un protocole d'accord pour lancer une série de projets éoliens offshore dans les provinces de Binh Thuan et Ninh Thuan, avec une capacité installée totale estimée à près de 10 GW et une valeur d'investissement totale d'environ 30 milliards de dollars. Ces projets devraient être investis par phases pendant 20 ans.



En novembre 2021, Orsted a proposé d'étudier un projet éolien au large de Hai Phong, d’une puissance d'environ 3.900 MW et d’un investissement total de plus de 11 milliards de dollars. Et il y a peu de temps, il a continué de montrer son ambition avec la signature d’un accord de coopération avec une filiale du groupe national PetroVietnam pour mettre en œuvre plusieurs projets d'énergies renouvelables.



Nul doute que le Vietnam est devenu une destination sûre et attractive pour non seulement les investisseurs danois mais encore pour ceux d’autres pays et territoires. - CPV/VNA