L’usine d’Intel dans le parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville. Photo: Nguoilaodong

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En 2030, Intel devrait restituer plus d'eau utilisée, utiliser 100 % d'énergie verte et zéro déchet dans les décharges de ses opérations de fabrication dans le monde.

Lors du récent Forum Vietnam Connect 2023, organisé par le ministère des Affaires étrangères, le Comité populaire de la ville de Da Nang et la Revue économique du Vietnam, Ho Thi Thu Uyen, directrice d'Intel Products Vietnam, a partagé avec VnEconomy de la stratégie de développement vert et durable au Vietnam.

Selon elle, la société poursuit la mise en œuvre de sa stratégie mondiale - Rise 2030. En 2030, Intel devrait restituer plus d'eau utilisée, utiliser 100 % d'énergie verte et zéro déchet dans les décharges de ses opérations de fabrication dans le monde. Ce groupe doublera également le nombre d'employées féminines, dont certaines à des postes de direction.

Intel travaillera avec les fabricants d'ordinateurs pour créer les produits les plus durables et économes en énergie au monde qui éliminent le carbone, l'eau et les déchets dans la conception et l'utilisation.

Dans le même temps, le groupe collaborera avec l'industrie et les décideurs politiques pour appliquer les technologies de réduction des émissions dans les industries à fort impact.

Au Vietnam, Intel s'est également engagé dans l'économie d'électricité, la fabrication intelligente et le recyclage des déchets et des eaux usées. Il s'est également équipé d'un système d'alimentation solaire sur le toit de l'immeuble de bureaux qu'il occupe au Vietnam.

De plus, Intel est toujours prêt à partager son expérience en matière de développement vert et de transformation numérique. Son grand objectif est d'aider le Vietnam à se développer durablement dans les années à venir.

Parallèlement à la protection de l'environnement, la stratégie de développement des ressources humaines du groupe est également cohérente avec comme orientation "diversité, inclusion et égalité".

Le directeur général Pat Gelsinger a déclaré: "Intel s'engage à atteindre zéro émission de gaz à effet de serre dans ses opérations en 2040". - CPV/VNA