Le point presse sur le Vesak de l'ONU 2019. Photo: VNA



Ha Nam (VNA) - Quelque 1.650 délégués de 112 pays et territoires se sont inscrits pour la 16e Journée du Vesak de l’ONU, qui aura lieu du 12 au 14 mai dans la province de Ha Nam au Nord, a annoncé le Vénérable Thich Duc Thien, lors d’un point presse tenu lundi 6 mai à Ha Nam.

La journée aura pour thème «L’approche du bouddhisme à l’égard du leadership mondial et les responsabilités partagées pour une société durable», a déclaré le Vénérable Thich Duc Thien, vice-président et secrétaire général du Conseil du Sangha de l'Église bouddhique du Vietnam, est également secrétaire général du Comité international de la Journée du Vesak de l’ONU 2019.



Près de 400 interventions en anglais prononcés par des spécialistes étrangers et 110 autres en vietnamien seront présentés lors de cet événement.



Les débats du Vesak seront axés sur le leadership responsable pour une société durable; approche du bouddhisme en matière de famille harmonieuse, d’éducation et de consommation responsable; et le bouddhisme et la quatrième révolution industrielle.



La célébration de Vesak 2019 comprendra des activités culturelles spirituelles telles que le bain de Bouddha, des prières pour la paix et la prospérité nationale, une nuit de lanternes pour la paix du monde et des expositions de photos sur des pagodes du Vietnam.

L’événement sera un événement diplomatique important pour rehausser le rôle de l'Église bouddhique du Vietnam, dans le processus d’intégration mondiale et pour renforcer les liens entre l'Église bouddhique du Vietnam et d’autres églises bouddhiques dans le monde. C’est aussi la bonne occasion pour le Vietnam de présenter sa culture, son histoire et son peuple à des amis internationaux.

Vesak est l'une des activités culturelles internationales visant à honorer les valeurs humaines et la paix. Le 15 décembre 1999, lors de la 54e session de l'Assemblée générale, l'ONU reconnaissait officiellement Vesak comme la Fête bouddhique des Nations Unies. Chaque année, elle est organisée solennellement au siège de l’ONU à New York. -VNA