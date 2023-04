Des responsables vietnamiens et japonais lors de la cérémonie de remise du matériel médical. Photo: VNA

Hanoï, 18 avril (VNA) - Quatre hôpitaux centraux du Vietnam ont reçu le 18 avril le premier lot de matériel médical donné par le gouvernement japonais.Les bénéficiaires sont l'Hôpital central de tuberculose pulmonaire, l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine, l'Hôpital national des maladies tropicales et l'hôpital C de Da Nang.Cet équipement médical entre dans le cadre d'une subvention du Japon d'une valeur de plus de 1,9 milliard de yens (14,15 millions de dollars) pour soutenir les capacités du Vietnam face aux maladies transmissibles.Pour fournir un soutien technique et mettre à niveau l'équipement médical des hôpitaux vietnamiens afin qu'ils puissent répondre aux exigences de prévention et de contrôle du COVID-19, en 2021, le gouvernement japonais et le ministère de la Santé du Vietnam ont signé un accord de soutien en vertu duquel le Japon a lancé un appel d'offres pour l'achat d'équipements médicaux pour ces quatre hôpitaux, en trois lots, avec 19 types d'équipements.Jusqu'à présent, le Japon a finalisé l'achat, remis et installé six types d'équipements médicaux dans les hôpitaux concernés.- VNA