Photo: hanoimoi.com.vn Hanoï (VNA) - L'Australie a ouvert son marché à quatre fruits vietnamiens, à savoir le fruit du dragon, le litchi, la mangue et le longane, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

L’Australie est l’un des plus importants débouchés des produits aquatiques du Vietnam. Le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes vers l' Australie a augmenté en moyenne annuelle de 9 % au cours de la période 2009-2022, avec la croissance la plus forte des produits aquatiques et puis, de fruits et légumes.

L'Australie est considérée comme l'un des marchés les plus exigeants au monde avec des exigences plus strictes que les États-Unis et l'UE en matière d'étiquetage, d’hygiène, de sécurité sanitaire des aliments et de traçabilité de l'origine.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, afin de stimuler les exportations agricoles vers l’Australie, les entreprises devraient avoir une meilleure compréhension des exigences sur les emballages, les étiquettes, la sécurité sanitaire des aliments, la quarantaine…, ainsi que des pratiques commerciales de ce marché. -VNA