Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) a enregistré 4 entreprises affichant une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars que sont Vingroup, Vietcombank, Vinhomes et Hoa Phat.

Selon un rapport de HoSE, la capitalisation boursière cotée fin juin a atteint plus de 5,28 billiards de VND, en hausse de près de 30% par rapport au début de l’année et équivalent à environ 84% du PIB en 2020 (PIB à prix courants).



L’échelle cotée comprend 488 titres de négociation, dont 385 actions, 2 certificats de fonds fermés, 7 certificats d’ETF, 65 warrants couverts et 29 codes d’obligations cotées.



Les statistiques de HoSE montrent que 28 entreprises dans VN100 affichent une capitalisation boursière de plus d’un milliard de dollars, dont 4 de plus de 10 milliards de dollars que sont Vingroup (VIC), Vietcombank (VCB), Vinhomes (VHM) et Hoa Phat Group (HPG).



En juin, la liquidité boursière a fortement augmenté avec 23.680 milliards de dôngs/session et 735,16 millions d’actions/session, en hausse de près de 8% et 5% respectivement, par rapport au mois précédent.



Ainsi, la valeur totale et le volume des transactions des actions au cours du mois ont atteint respectivement 520.953 milliards de dôngs et 16,17 milliards d’actions, en hausse respectivement de 19% et 15% par rapport à mai.



Au cours des 6 derniers mois, la valeur des transactions sur HoSE a atteint 2,22 millions de dôngs avec plus de 82,62 milliards d’actions, soit une augmentation de 282% en valeur et de 140% en volume par rapport à la même période de l’année dernière.



Bien que le marché ait explosé en termes de transactions et que l’indice ait continuellement atteint de nouveaux sommets, les investisseurs étrangers étaient toujours dans la tendance des ventes nettes de plus de 29.875 milliards de dôngs depuis le début de l’année. Cependant, la proportion d’investisseurs étrangers ne représentait qu’environ 7 à 8% du total des transactions sur le marché. – CPV/VNA