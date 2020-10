Les quatre élèves vietnamiens primés aux Olympiades internationales d'informatique 2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les quatre étudiants vietnamiens participant aux Olympiades internationales d'informatique (IOI) 2020 ont remporté des médailles, dont une d'or, selon le ministère de l'Éducation et de la Formation.



Bui Hong Duc du lycée d'excellence des sciences naturelles relevant de l'Université nationale de Hanoï a remporté une médaille d'or, se classant au 11e rang mondial.



Vu Hoang Kien et Le Quang Huy du lycée d'excellence des sciences naturelles relevant de l'Université nationale de Hanoï ont obtenu des médailles d'argent.



Tran Quang Thanh, du lycée d'excellence de l'Université nationale d'éducation de Hanoï a décroché une médaille de bronze.



Avec ces réalisations, l’équipe vietnamienne occupe la 9e place dans le classement final par nations.



L'édition de cette année a été organisée en ligne du 13 au 23 septembre, avec la participation de 343 candidats de 87 pays et territoires. -VNA