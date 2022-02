Hanoi (VNA) - Si vous prévoyez un voyage à Da Lat pendant les vacances, voici quatre complexes romantiques construits dans des styles architecturaux européens dans lesquels vous pourriez séjourner.

Le Dalat Resort Wonder. Photo : internet

Situé au bord du lac Tuyen Lam, à environ 7 kilomètres du centre-ville, le Dalat Resort Wonder est un grand bâtiment composé de 19 villas au bord du lac. Le complexe dispose d'une piscine à débordement, d'un mini-golf et d'un zoo, et propose d'autres expériences telles que la cueillette de fraises et des excursions en bateau pour découvrir le magnifique lac.

Le complexe Sam Tuyen Lam de 127 hectares s'inspire de la campagne française pour ses villas blanches dispersées au milieu de vertes prairies et entourées de pinèdes.

Niché sur une colline et entouré de pinèdes, Ana Mandara Villas Dalat a été construit pendant la période coloniale française dans les années 1920 et 1930.

Malgré d'importantes rénovations, il conserve son architecture originelle. Inspiré de l'architecture française, Binh An Village Resort est un endroit idyllique sur la rive du lac Tuyen Lam avec sept villas et 10 chambres d'hôtel entourées d'arbreset de jardins fleuris.- VNA