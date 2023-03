Photo d'illustration: baodautu.vn

Tokyo (VNA) - Quatre banques japonaises cofinanceront un total de 300 millions de dollars en lignes de crédit aux producteurs d'électricité utilisant des énergies renouvelables au Vietnam pour l'aider à se décarboner.La Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Mizuho Bank, Joyo Bank et Shiga Bank fourniront des fonds par l'intermédiaire de Vietcombank, une banque prestigieuse du Vietnam.Selon Nikkei Asia, la banque vietnamienne fournira à son tour des prêts à une tierce partie, principalement des entreprises locales. En utilisant indirectement les informations de crédit de Vietcombank, les banques japonaises s'attendent à ce que les prêts à haut risque puissent être accordés rapidement.Le Vietnam s'est fixé pour objectif d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050. L'expansion de l'usage des énergies renouvelables est essentielle pour atteindre cet objectif.En janvier, la JBIC a publié une déclaration conjointe relative au cadre de financement climatique du Vietnam, qui vise à promouvoir la décarbonation du Vietnam en partenariat avec les institutions financières gouvernementales américaines et australiennes et d'autres. Ce cofinancement par les quatre banques japonaises est le premier projet de la JBIC dans ce cadre. -VNA