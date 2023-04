Quang Tri s'efforce de développer les corridors économiques Est-Ouest. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – La Résolution N°26-NQ/TW du 3 novembre 2022 du Bureau Politique sur le développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité dans le Centre septentrional et le littoral du Centre d’ici 2030, avec vision jusqu’en 2045, a mis l'accent sur la promotion de la coopération économique à travers les postes frontaliers dans la région associée au Couloir économique Est-Ouest (EWEC).

Long de 1.450 km, l’EWEC est le premier axe de communication terrestre reliant le Pacifique à l'Océan Indien, traversant 13 localités du Vietnam, du Laos, de la Thaïlande et du Myanmar et quatre pays de la sub-région du Mékong élargie (GMS).



Pour réaliser la Résolution N°26-NQ/TW, la province de Quang Tri (Centre) se concentre sur la promotion de son avantage en tant que point de départ pour le Vietnam sur l’EWEC, avec la Nationale 9.



Quang Tri s’efforce de devenir un centre logistique de la région. En outre, l’EWEC joue également un rôle important en aidant la province à étendre sa coopération économique extérieure, en créant des liens de développement avec les villes et provinces du Centre du Vietnam et les pays de l’EWEC.

Depuis 1998, la province de Quang Tri participe activement au GMS et au programme de coopération au développement de l’EWEC.



En outre, cette localité accélère les investissements dans d'autres corridors économiques Est-Ouest à travers le projet de coopération dans la mise en œuvre du corridor économique Quang Tri (Vietnam) - Salavan (Laos) - Ubon Ratchathani (Thaïlande) (PARA- EWEC). Il s'agit d'un nouveau corridor de transport reliant la région Sud du Laos aux provinces côtières du Vietnam, d’une longueur de plus de 420 km.

La poste frontière de Lao Bao. Photo: VNA



Selon le président du Comité populaire provincial de Quang Tri, Vo Van Hung, afin de maximiser le potentiel et les avantages des deux corridors EWEC et PARA-EWEC associés au développement économique maritime, le gouvernement, les ministères et secteurs devraient prêter attention à la planification rationnelle du système portuaire.

Quang Tri souhaite recevoir le soutien du gouvernement pour le projet de construction de la zone économique et commerciale transfrontalière conjointe Lao Bao-Densavan (Laos) et le projet de coopération dans la mise en œuvre du corridor économique PARA-EWEC et de construction de la zone économique de La Lay.



En outre, la province a également besoin des investissements du gouvernement et des ministères pour achever la Nationale 15D reliant le port maritime de My Thuy au poste frontière international de La Lay et l'autoroute Cam Lo-Lao Bao. Elle appelle à des investissements dans des projets logistiques, des capitaux pour la construction d'infrastructures dans la zone des portes frontalières de Lao Bao et La Lay. -VNA