Lors de la réunion. Photo: VNA Lors de la réunion. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - La province centrale de Quang Tri et la province thaïlandaise d'Ubon Ratchathani ont convenu de renforcer leur coopération afin de promouvoir le développement communs lors d'une réunion à haut niveau organisée le 22 novembre.

L’événement, qui s’est tenu dans la ville de Dong Ha de la province vietnamienne, a été coprésidé par le président du Comité populaire de Quang Tri, Nguyen Duc Chinh, et le gouverneur de la province d’Ubon Ratchathani, Sarit Withoon.

Les deux parties se sont informées de la situation socio-économique de leur localité et des orientations de développement futures. Ils ont également discuté des mesures à prendre pour renforcer la coopération en vue d'un développement commun.

Quang Tri et Ubon Ratchathani fourniront des informations, présenteront des opportunités et créeront des conditions favorables pour que les entreprises puissent mener des activités de commerce et d'investissement. Ils travailleront plus étroitement pour organiser des manifestations de promotion du commerce tout en facilitant les procédures de douane et d’import-export conformément aux réglementations de chaque pays.

Les deux provinces renforceront aussi le soutien accordé aux entreprises opérant dans le tourisme et le transport de marchandises et de passagers le long du corridor Quang Tri-Salavan (Laos) - Ubon Ratchathani, ont indiqué des responsables.

En outre, elles coopéreront pour améliorer la qualité des ressources humaines des deux pays.

Les organisations et agences seront encouragées à intensifier les échanges d’amitié et à effectuer des visites réciproques. Dans le même temps, les provinces offriront des conditions favorables à l'Association du peuple vietnamien à Ubon Ratchathani et à l'Association de l'amitié Vietnam-Thaïlande à Quang Tri pour participer aux activités d'amitié entre les deux parties. -VNA