Lîle de Côn Co est aujourd’hui reconnue pour sa beauté et sa biodiversité. Photo : BP/CVN



Quang Tri (VNA) - À 30 km du littoral Vinh Linh de la province centrale de Quang Tri, l'île de Côn Co s'étend sur une petite superficie de 4 km². Réputée pour être un fief pendant la 2e guerre du pays, elle est aujourd’hui reconnue pour sa beauté et sa biodiversité.



Nous sommes arrivés sur l'île de Côn Co dans la matinée après une promenade de plus d’une heure en bateau. De loin, l’île ressemble à une perle verte au milieu de la mer. Par temps clair, on peut observer les forêts de casuarina et la plage de sable blanc à l'ouest, la rivière Bên Hai et la cordillère Truong Son au sud-ouest.



L'île de Côn Co a un énorme potentiel de développement touristique grâce à ses vastes forêts, ses belles plages et ses récifs coralliens. Sa barrière de corail abrite une vie marine rare, ce qui fait d’elle l'une des cinq réserves marines du Vietnam. 74% de sa superficie est recouverte par la jungle tropicale. L'île est réputée pour la résistance anti-américaine, avec de nombreux sites historiques tels qu'un tunnel long de mille mètres.



Selon le vice-président du Comité populaire du district insulaire, Truong Khac Truong, Côn Co a beaucoup de potentiel pour développer des activités touristiques uniques, y compris le tourisme écologique maritime. Il peut facilement devenir une destination attrayante pour les touristes vietnamiens et étrangers.



Le district insulaire de Côn Co a été officialisé en octobre 2004. Au cours de ces dernières années, la province de Quang Tri a concentré ses investissements à l’amélioration du système d’infrastructure et au développement d’activités touristiques telles que la plongée avec masque et tuba, la découverte de la jungle et de ses espèces. Depuis août 2017, le réseau électrique sur l’île est raccordé au réseau électrique national.



Développement touristique maritime



La province de Quang Tri poursuit ses efforts pour préserver et développer les ressources de la Réserve marine de Côn Co. Née en octobre 2009, cette réserve d'une superficie de 4.532 ha abrite une riche biodiversité.



Auparavant, Côn Co accueillait qu’une centaine de touristes chaque année. À la suite de la première visite officielle au départ de Cua Viêt, le nombre est passé de près de 2.000 en 2017 à plus de 4.000 l'an dernier. Au cours des sept premiers mois de l’année, l'île a accueilli 7.000 visiteurs.



Pour stimuler le tourisme, le Comité populaire du district a signé en janvier 2018 un contrat de construction d’une navette à grande vitesse pour les touristes vers l’île, représentant un investissement total de plus de 22 milliards de dôngs. Cette navette de 80 places a été aussi mise en service en août 2018. Elle réduit le temps de trajet entre le continent et Côn Co de deux heures à près d’une heure. Le district s'attend à disposer de deux à trois bateaux express d'ici 2020 pour mieux accueillir les visiteurs.



D’après le vice-président du Comité populaire provincial, Hà Sy Dông, Quang Tri appelle les investisseurs à l’amélioration de ses infrastructures afin de répondre à la demande ainsi que le développement du tourisme du Couloir économique Est-Ouest. Côn Co se connecte également à Cua Viêt et Cua Tùng pour former un "triangle" touristique maritime afin d’en faire un secteur clé de l’économie locale à l’avenir. -CVN/VNA