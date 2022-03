Photo d'illustration. Source: weforum.org

Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord) s’est fixé l’objectif ambitieux d’accélérer la croissance de l’économie numérique et de créer de nouvelles valeurs de croissance, en faisant progressivement un fer de lance de l’économie locale.

La province souhaite construire une société numérique sûre et humaine basée sur les trois piliers que sont la nature, la culture et les hommes pour former des citoyens numériques et une société numérique.

Quang Ninh s’efforce d’entrer dans le top des localités leaders en matière de cybersécurité d’ici 2025, de porter la part de l’économie numérique à 30% de son Produit intérieur brut (PIB) régional d’ici 2030, d’enregistrer une croissance de la productivité du travail social de plus de 13% en moyenne annuelle et d’avoir au minimum 500 entreprises numériques.

D’ici 2030, la totalité des dossiers au niveau de district et de commune devront être traités en ligne, le nombre de nouveaux services basés sur les données publiques devra augmenter de 40%, 90% des activités de surveillance et d’inspection des organes exerçant l’administration d’Etat devront s’effectuer au travers d’un environnement numérique.

A ces fins, la province a prévu de renforcer la communication, d’élaborer des mécanismes et politiques de soutien à la transformation numérique et à la promotion des produits locaux sur des plates-formes numériques vietnamiennes et étrangères, de s’associer avec des acteurs du secteur pour développer ses infrastructures de l’information et des télécommunications, ses ressources humaines et ses parcs de technologies de l’information.

Quang Ninh a connu un taux de croissance du PIB régional de près de 11% au cours de la période 2016 – 2019, confirmant sa position importante dans le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le Nord-Est du pays. – VNA