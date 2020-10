Hanoï (VNA) - La conversion à une économie plus respectueuse de l’environnement fait partie des priorités du Vietnam. Parmi les provinces les plus impliquées, Quang Ninh est le modèle qui fait mouche.

La Nationale 18. Photo: VOV

10 ans avant…



Il y a 10 ans, pour se rendre à Quang Ninh à partir de Hanoi, il fallait compter environ 4 heures. À cette époque, la Nationale 18, poussiéreuse par temps ensoleillé et boueuse par temps de pluie, était surnommée “La route de la souffrance”.

L’exploitation des mines, l’industrie du charbon, responsable de la pollution de l’air. Photo: VOV



Avec l’exploitation de ses 240 mines, l’industrie du charbon, responsable de la pollution de l’air, représentait alors jusqu’à 60% du PIB de cette province du Nord-Est du Vietnam. Nullement épargnée malgré l’extraordinaire de sa beauté, la baie d’Halong avait dû se résigner au voisinage mal assorti de nombreuses centrales thermiques, de cimenteries ou encore d’usines de construction navale.



Quang Ninh vu par 10 ans après



Aujourd’hui, grâce à l’autoroute Hanoi-Haiphong-Halong, une heure et demie suffit pour rejoindre Quang Ninh et la province a décidé de réduire la part de l’industrie dans son économie au profit du tourisme. La construction de l’aéroport international de Vân Dôn, de l’autoroute Ha Long-Vân Dôn et du port de croisière international d’Halong sont les témoins les plus représentatifs de son engagement.

Quang Ninh change sa physionomie. Photo: VOV



En 2019, Quang Ninh a accueilli 14 millions de visiteurs dont 5,8 millions d’étrangers. À l’heure de la pandémie de Covid-19, la province mise sur le tourisme domestique et souhaite accueillir 3 millions de touristes d’ici à la fin de l’année, affirme Nguyên Thê Huê, vice-président de l’association du tourisme de Quang Ninh.



«Nous proposons aux visiteurs des circuits inédits à des prix intéressants. L’ensemble des professionnels du secteur a accepté de baisser ses tarifs pour capter un plus grand nombre de touristes. De nombreuses campagnes de promotion ont aussi été organisées sur l’ensemble du territoire pour stimuler le tourisme intérieur», a-t-il dit.



Pour réduire l’impact de l’industrie minière sur l’environnement, de nouvelles technologies sont utilisées dans l’exploitation des mines et au dur travail des mineurs se substituent désormais de plus en plus souvent des robots ou des machines. Les projets menés récemment par la province dans les domaines de l’industrie manufacturière, des infrastructures ou de la logistique témoigne de sa volonté de s’inscrire dans une démarche de développement durable.



D’après Nguyên Xuân Ky, secrétaire du Comité du Parti pour Quang Ninh, la mise au vert de la province se concentre particulièrement dans les zones économiques de pointe de Vân Dôn, Mong Cai ou encore Quang Yên où des villes vertes et intelligentes se développent.



L’orientation écologique de Quang Ninh profite à la croissance qui devrait atteindre cette année 10%.



Lors de sa rencontre en mai dernier avec les autorités de Quang Ninh, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé:



“Depuis quelques années, le tourisme concourt au développement de votre province en plus du charbon. Quang Ninh est aujourd’hui un modèle réussi de transition vers la croissance verte et un exemple à suivre”.



En 2019, le tourisme et les services représentaient 45,9% du PIB de Quang Ninh. -VOV/VNA