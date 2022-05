Quang Ninh (VNA) – Exploitant son potentiel géographique au maximum, Quang Ninh a élargi au fil des ans sa coopération avec de nombreux pays, attirant de forts investissements économiques.

Vue aérienne de la ville de Ha Long, province de Quang Ninh. Source: baoquangninh.com.vn



Ces dernières années, la province de Quang Ninh (Nord) a travaillé avec des dizaines de délégations d’investisseurs en provenance de Chine, de République de Corée, du Japon, de Taïwan (Chine), de l’UE, des États-Unis... venues s’informer sur l’environnement de l’investissement et des affaires commerciales.

Elle a organisé des évènements de promotion du commerce, du tourisme et de l’investissement sur place et participé en même temps aux opérations de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme au Royaume-Uni, en Australie et au Japon.

La localité encourage l’investissement dans ses parcs industriels. Sa politique d’attraction de l’investissement direct étranger (IDE) s’est renforcée au fil des années avec l’accueil de nombreux projets de grande envergure axés sur les domaines clés que sont l’électricité, l’industrie de transformation, le tourisme et les services.

Les domaines ciblés

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Xuân Ky, s’est engagé à donner la priorité à l’attraction de l’IDE, à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises étrangères investissent dans l’industrie et tous les domaines où la province possède des avantages concurrentiels exceptionnels et des potentiels distincts comme hautes technologies, technologie intelligente; économie maritime, logistique, ports maritimes et services portuaires ; agriculture écologique ; secteurs favorisant l’économie verte tels que énergies renouvelables.

Dans les temps à venir, afin de promouvoir davantage les échanges économiques et le commerce international, la province continuera de renforcer ses activités de promotion du commerce et de l’investissement dans le pays et à l’étranger. En particulier, elle a adopté une attraction sélective des investissements étrangers, en donnant la priorité aux projets de transformation et de fabrication utilisant des technologies avancées. L’accent est mis également sur les projets dotés d’une gestion moderne avec une valeur ajoutée élevée, ou bien jouant un rôle important dans les chaînes d’approvisionnement.

Selon les statistiques, Quang Ninh compte 145 projets d’IDE, venus de 20 pays et territoires, d’un fonds inscrit total de 8,13 milliards de dollars. – CVN/VNA