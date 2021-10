La baie de Ha Long à Quang Ninh . Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Contrairement à la scène animée habituelle, cette année, la province de Quang Ninh -une des premières destinations touristiques du Nord renommée pour sa baie de Ha Long, patrimoine mondial reconnu par l’UNESCO - a été calme à cause de la pandémie de Covid-19.

En juin dernier, le site de voyage de renommée mondiale Touropia a élu les 10 plus belles baies de la planète et la baie d'Ha Long en tête du classement. Auparavant, cette baie a figuré à plusieurs reprises dans une série de classements tels que le Top 10 des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO les plus impressionnants en Asie, les 29 premières destinations d'Asie du Sud-Est à visiter une fois dans la vie, le Top 50 des plus belles merveilles naturelles du monde…

La station thermale de Yoko Onsen Quang Hanh à Quang Ninh

Ici, les visiteurs peuvent admirer d'incroyables grottes pleines de stalactites, découvrir la vie des pêcheurs, ou admirer le paysage nocturne magique de la baie.

Le complexe de divertissement Sun World Halong Complex est aussi une des attractions majeures avec son combinat de loisirs de premier rang à Quang Ninh. D’une superficie de 214 ha, il se compose de deux zones principales, l’une au bord de la mer et l’autre au sommet du mont Ba Dèo, qui apportent aux visiteurs des expériences inoubliables.

La station thermale de Yoko Onsen Quang Hanh à Quang Ninh est rapidement devenu célèbre en raison de la qualité de la source chaude de Quang Hanh et de ses bienfaits pour la santé.

Comme un paisible village japonais dans la fraîche vallée de Quang Hanh, entouré de montagnes et de forêts verdoyantes, Yoko Onsen Quang Hanh conquiert les visiteurs avec une expérience de bain minéral standard japonais idéale pour la santé, à partir de ressources minérales précieuses et d'un service de luxe. 27 bains avec une variété de bains minéraux sont le choix parfait pour les soins de santé et de beauté.

Photo : VNA

Possédant 67 villas de luxe offrant une vue impeccable sur la baie et une série de services de 5 étoiles, le Premier Village Halong Bay Resort a été honoré par les World Travel Awards Resort 2020. C'est également le complexe le plus luxueux d'Ha Long et c'est un choix idéal pour les voyageurs.

En plus, l'une des raisons pour lesquelles les touristes aiment Quang Ninh est sa cuisine avec ses plats à base de fruits de mer frais.

Quang Ninh possède un réseau de transport complet et très pratique avec liaisons aérienne, fluviale et routière.

Pour l’heure, Quang Ninh maintient toujours sa position comme l'une des rares destinations sûres sans Covid-19.-VNA