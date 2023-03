Photo: baodautu.vn

Quang Ninh (VNA) – D'ici la fin du 2e trimestre, la province de Quang Ninh (Nord) s'efforcera d'achever les procédures pour 18 projets d’investissement direct étranger dans ses zones industrielles.Lors d’une réunion tenue le 7 mars, le vice-président du Comité populaire provincial, Bui Van Khang, a demandé au Comité de gestion des zones économiques de se coordonner avec des services, secteurs et localités pour compléter son plan d’attraction de l'IDE en 2023 qui devrait être conforme aux critères proposés par le Comité provincial du Parti et le Comité populaire provincial.En 2023, Quang Ninh a fixé l’objectif d’attirer 18 projets d’IDE dans ses zones industrielles, cumulant 1,2 milliard de dollars de capitaux enregistrés et de porter de 40,73% à 45,89% le taux d’occupation de ses zones industrielles.Au premier trimestre, la province devrait délivrer la licence d’investissement à 10 projets, totalisant environ 644 millions de dollars et à six autres représentant environ 444 millions de dollars au deuxième trimestre. Les deux projets restants, cumulant 81 millions de dollars, recevront leur licence au troisième trimestre.