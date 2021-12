La baie de Ha Long. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Pour la première phase, la province de Quang Ninh (Nord) compte se rouvrir au tourisme international à partir de la première semaine de 2022. Le premier groupe de touristes étrangers arrivera à l’aéroport international de Van Don le 7 janvier 2022 depuis la République de Corée.

Quang Ninh a sélectionné des modèles de "tourisme fermé" pour cette réouverture pilote, dont « Passer une nuit » à bord d’un bateau de croisière sur la baie de Ha Long, l’accueil de touristes dans la zone touristique internationale de Tuan Chau (Ha Long), le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu (ville d’Uong Bi), et la zone touristique Mong Cai – Tra Co (ville de Mong Cai).

Quang Ninh a également annoncé la liste des entreprises, fournisseurs de services et bateaux de croisières autorisés à accueillir des touristes internationaux durant la première phase.

Quang Ninh est l'une des cinq localités du pays proposées par l'Administration nationale du Tourisme au gouvernement pour accueillir des visiteurs internationaux dans le cadre du programme de réouverture pilote au tourisme international, sur la base des conditions : taux de vaccination élevé, bonne réponse à l’épidémie, et nombre de services touristiques de qualité à forfaits.

Du 1er janvier au 30 juin 2022, Quang Ninh appliquera une réduction de 50% sur les billets d’entrée dans la baie de Ha Long, le Musée de Quang Ninh et le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu.-VNA