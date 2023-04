L’entreprise du groupe Foxconn dans la zone industrielle de Dông Mai à Quang Ninh . Photo: CVN/VNA

Hanoi (VNA) - En 2023, la province de Quang Ninh table sur 18 projets d’investissement direct étranger (IDE), dont 16 nouveaux et deux majorant leurs capitaux.

La province de Quang Ninh (Nord) vise à attirer 18 projets d’IDE, cumulant 1,2 milliard d’USD de capitaux enregistrés et de porter de 40,73% à 45,89% le taux d’occupation de ses zones industrielles en 2023.

Au premier trimestre, elle devrait délivrer une licence d’investissement à dix projets, totalisant environ 644 millions d’USD, et à six autres au deuxième, représentant environ 444 millions d’USD. Les deux projets restants, cumulant 81 millions d’USD, recevront leur licence au troisième trimestre. Selon le Service provincial du plan et de l’investissement, le plus grand projet est la centrale électrique de Quang Ninh LNG, qui a obtenu une licence d’investissement en juillet 2022, avec un capital total de près de 2 milliard d’USD.

Améliorer les infrastructures

La province se concentrera sur l’attraction d’investissements du Japon, de République de Corée, de Chine et d’Europe, aux projets conformes à ses orientations de développement socio-économique, potentiels et atouts, en particulier dans les domaines de l’industrie manufacturière et des hautes technologies.

Dans le chef-lieu de Quang Yên, la zone industrielle de Bac Tiên Phong devrait attirer 4 projets, la zone industrielle de Song Khoai, 6, et la zone industrielle de Dông Mai, 3. Ce sont tous de nouveaux projets. Dans la ville de Mong Cai, la zone industrielle de Hai Yên devrait accueillir un nouveau projet et dans le district de Hai Ha, la zone industrielle de Texhong verra le lancement de deux nouveaux projets et la modification du capital de deux autres. Actuellement, Bac Tiên Phong, Dông Mai et Hai Yên ont répondu positivement à toutes les demandes de ces projets. Les autres rencontrent encore des difficultés en termes de libération du terrain et de manque d’infrastructures techniques.

Cao Tuong Huy, président par intérim du Comité populaire de Quang Ninh, a souligné que l’attraction des projets d’IDE était l’une des tâches clés pour améliorer l’efficacité des investissements et la qualité de vie de la population. Les zones industrielles devront rapidement achever les infrastructures dans le respect des cahiers des charges.-CVN/VNA