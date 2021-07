Quang Ninh continuera de renforcer les liens entre les zones économiques tout en optimisant le réseau d’infrastructures de transport.

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) a enregistré une croissance du Produit intérieur brut régional de 8,02% au premier semestre, dans un contexte encore marqué par l’épidémie de COVID-19.

Le Produit intérieur brut régional (PIBR) de Quang Ninh au 1er semestre a plus que doublé par rapport à la même période de l’année précédente. Cette croissance est liée notamment au développement du secteur de la transformation et de la fabrication qui a affiché une hausse de 38,95% en un an.



La progression stable de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a compensé le ralentissement de l’expansion dans d’autres secteurs, notamment le tourisme.



Les recettes totales de la province ont atteint 22.868 milliards de dôngs, soit 96% du plan.

Croissance durable en ligne de mireD’après le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Xuân Ky, ces performances serviront de tremplin pour maintenir la dynamique de croissance dans la nouvelle normalité, atteindre le double objectif de contrôler l’épidémie et de stimuler la reprise, en vue d’une croissance à deux chiffres cette année.Dans les temps à venir, une attention particulière sera accordée au développement durable des secteurs comme agroalimentaire, commerce, construction, économie maritime et services portuaires, industrie, manufacture, sylviculture et tourisme.Quang Ninh a précisé de nouvelles orientations à l’horizon 2025 en changeant de vision et de pensée sur le développement. La province continuera de renforcer le lien entres les zones économiques en optimisant le réseau d’infrastructures de transport. Mais elle ouvrira aussi de nouvelles pistes de développement. Elle se propose ainsi de créer de nouveaux secteurs d’activité permettant d’acquérir des avantages concurrentiels et de distinguer Quang Ninh des autres régions attractives du Nord.La province veut jouer aussi un rôle de leader en matière de croissance verte, l’objectif étant de valoriser ses atouts de manière durable. Quang Ninh compte également améliorer l’efficacité et la durabilité de son économie maritime Celle-ci prendra une part importante pour faire en sorte que l’économie locale puisse continuer de croître au même rythme qu’aujourd’hui. -CVN/VNA