Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord), où une nouvelle flambée de l’épidémie de Covid-19 a été découverte, a reçu jeudi 28 janvier 10.000 kits de test du SARS-CoV-2 d’une valeur de plus de 28.000 de dollars offerts par SunGroup.

Un agent sanitaire prélève des échantillons pour le test du Covid-19, le 28 janvier. Photo : VNA

Le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Nguyên Tuong Van, a déclaré que les kits de test seraient utiles pour aider les unités médicales locales à dépister rapidement les cas d’infection dans la communauté, localisant et éradiquant ainsi rapidement l’épidémie.Selon le Département provincial de la santé, à 14h00 le 28 janvier, la province avait identifié 714 personnes liées à l’épidémie à l’aéroport international de Vân Dôn, dont 10 cas positifs ont été confirmés.Dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong (Nord), à 15h00 le 28 janvier, le personnel médical a prélevé des échantillons de 42 personnes sur 43 à haut risque et aucun cas positif n’a été signalé. Les 27 et 28 janvier, 84 cas de Covid-19 ont été confirmés dans cette localité. – VNA