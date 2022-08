Quang Ninh, première étape de la Coupe de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, Quang Ninh a organisé beaucoup de compétitions nationales et internationales. Mais au-delà du sport, ces évènements ont aussi été pour elle l’occasion de promouvoir ses multiples attraits touristiques.La province septentrionale de Quang Ninh a accueilli la première étape de la 34e course cycliste nationale "Coupe de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville". Sur les plus de 2.000 km que compte l’édition 2022, du 5 au 40 avril, les coureurs sont passés par 17 villes et provinces. Pour cette localité, c’était la première fois que ses routes étaient empruntées par des coureurs.Les courses cyclistes sont devenues une bonne occasion de promouvoir le tourisme local auprès des coureurs, de leurs équipes et bien sûr des milliers d’amateurs de la "petite reine" qui suivent l’évènement sur place ou à la télévision.Pour Nguyên Dinh Khôi, chef adjoint de la section de l’éducation physique et des sports, relevant de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville, "Quang Ninh abrite de beaux paysages et de bonnes infrastructures routières. C’est un lieu idéal pour organiser des courses de vélo".Grands événements, visibilité internationaleEn trois jours de compétition, le coureur Trân Khanh Duy de l’équipe Châu Thoi (province de Vinh Long, Sud) a parcouru les plus belles routes de Quang Ninh, notamment la route côtière Ha Long - Cam Pha, le col de Dang Ba Hat, le pont Bai Chay, la zone touristique internationale de Tuân Châu, le pont de l’Amour, etc. Il a été très impressionné par les paysages poétiques et la qualité de l’air de la ville de Ha Long ainsi que par les routes de montagnes sinueuses. Après la course, il prévoit de revenir avec ses proches pour visiter la province.En mai dernier, la localité a organisé sept des 40 disciplines figurant dans le calendrier de compétitions des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) : beach handball, échecs, football féminin, volley-ball, échecs chinois, beach-volley et triathlon. La localité a accueilli 1.400 personnes des délégations, dont 333 compétiteurs.L’accueil, l’hébergement, les lieux de compétition, les transports sûrs et pratiques ont laissé sur les amis internationaux une très belle impression.Les lieux qui ont constitué le décor des SEA Games 31 sont des ouvrages patrimoniaux et des infrastructures sportives typiques de la province, notamment le stade de Dai Yên (ville de Ha Long), la zone touristique internationale de Tuân Châu, le Palais de l’aménagement, des foires-expositions et de la culture de Quang Ninh (ville de Ha Long), le stade de Câm Pha et Legacy Yên Tu Resort (ville d’Uông Bi).Yên Tu, haut lieu du bouddhisme