Hanoi (VNA) - Selon le Département de la coopération internationale relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le gouvernement chinois a décidé d'inclure le Vietnam dans sa liste pilote des destinations des touristes chinois en groupe pour la 2e phase, à partir du 15 mars.

Quang Ninh prête à accueillir des touristes internationaux via les portes frontalières terrestres. Photo : VNA

Pour préparer l'accueil des délégations internationales, les autorités et les entreprises touristiques et de services de Quang Ninh (Nord) ont élaboré des plans détaillés et concrets pour améliorer la qualité des services professionnels.



Le directeur général de la compagnie par actions du Tourisme Thang Loi (Thang Loi Company), Nguyen Van Son, a déclaré qu'il s'agissait d'un signal positif pour les agences de voyage du Vietnam et de la Chine. Pour préparer l'accueil des délégations internationales, les autorités et les entreprises touristiques et de services de Quang Ninh (Nord) ont élaboré des plans détaillés et concrets pour améliorer la qualité des services professionnels.Le directeur général de la compagnie par actions du Tourisme Thang Loi (Thang Loi Company), Nguyen Van Son, a déclaré qu'il s'agissait d'un signal positif pour les agences de voyage du Vietnam et de la Chine.

Afin d'améliorer la qualité du service en faveur des clients internationaux, la compagnie et son partenaire chinois ont partagé des informations sur les exigences, les conditions et les politiques des deux gouvernements pour permettre l'accueil des groupes de touristes, telles que : problèmes de visa, prévention et contrôle des maladies, immigration via les portes frontalières terrestres, l’autorisation des vols directs... Sur cette base, les deux parties élaborent des programmes, des horaires et itinéraires de visite pour les touristes.



La directrice du service provincial du Tourisme de Quang Ninh, Pham Ngoc Thuy, a déclaré que sa province avait pris l'initiative d'élaborer des plans pour accueillir les visiteurs internationaux par la porte frontalière terrestre de la région, organisé des conférences et des réunions avec les services concernés, les localités et les agences de voyages sur l'élaboration des plans d'accueil. Sa localité créera des conditions favorables pour que les touristes internationaux effectuent des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 afin de répondre aux exigences chinoises en termes de prévention et de contrôle des épidémies.



Auparavant, la vice-présidente du comité populaire provincial, Nguyen Thi Hanh, avait suggéré que le comité populaire de la ville de Mong Cai, le comité de gestion de la frontière internationale de Mong Cai, le commandement provincial des gardes-frontières et les services concernés continuent d'achever le travail d'amélioration du processus d'accueil des touristes chinois.



Afin d'accueillir soigneusement les touristes, de créer de nombreux attraits et temps forts pour le tourisme local, le Comité populaire de la province a pour politique de mettre en opération 24 nouveaux produits touristiques en 2023 dans 5 localités que sont la ville d'Ha Long, Mong Cai et les districts de Van Don, Co To et Hai Ha.



Selon Pham Ngoc Thuy, directeur du service du Tourisme de Quang Ninh, dans les temps à venir, les agences de gestion publique sur le tourisme intérieur se coordonneront avec les autorités chinoises et les associations du tourisme des deux parties pour trouver des mesures afin d'améliorer la qualité du service, contribuant à rehausser l'image du tourisme de Quang Ninh auprès des touristes internationaux.



En 2023, Quang Ninh vise 14-15 millions de touristes, dont 2 millions de visiteurs internationaux, et des recettes totales de 27.000 milliards de dongs. Le fait que les barrières routières soient ouvertes pour accueillir les groupes de touristes internationaux (pour la plupart chinois) est de bon augure pour atteindre ces objectifs ambitieux. - VNA