Le port maritime de Cai Lân. Photo: baoquangninh.com.vn

Hanoï (VNA) - La province de Quang Ninh souhaite bâtir six plateformes logistiques d’ici à 2025. Dès aujourd’hui, elle met tout en œuvre pour devenir la première zone d’activité logistique de la région Nord du Vietnam.



Les six plateformes logistiques seront installées à Cai Lân, Vân Dôn, Quang Yên, Mong Cai, Hai Ha et Binh Liêu. Nguyên Xuân Ky, secrétaire du Comité du Parti de Quang Ninh précise : « Pour développer le secteur logistique, il convient de renforcer la connectivité interrégionale et entre les diverses chaînes d’approvisionnement. Nous souhaitons couvrir les besoins logistiques du Nord du pays et optimiser les délais de distribution. La province de Quang Ninh entend mettre tout en œuvre pour augmenter la valeur ajoutée de ses services. Nous investissons aujourd’hui dans la modernisation des infrastructures routières et portuaires. Les formalités de dédouanement sont simplifiées dans les postes-frontière internationaux pour faciliter les flux de marchandises ».



Mise en service en septembre 2018, la bretelle Quang Ninh-Hai Phong prolonge l’autoroute Haiphong-Hanoï et facilite la circulation dans le Triangle économique du Nord du Vietnam (Quang Ninh-Haiphong-Hanoï). En décembre 2018, l’aéroport international de Vân Dôn et une autoroute du même nom ont été inaugurés. Le pont flottant reliant la ville vietnamienne de Mong Cai à celle chinoise de Dongxing permet de multiplier les échanges commerciaux entre les deux pays. Dotée d’un nouvel environnement urbain performant, la province de Quang Ninh entend désormais développer le secteur de la logistique auprès des entreprises vietnamiennes et étrangères. Lors d’une récente séance de travail avec le comité provincial du Parti, le chef de la commission centrale de l’économie Nguyên Van Binh a affirmé : « Quang Ninh dispose des atouts lui permettant de développer la logistique. La province peut donc miser sur cette branche d’activité pour accélérer sa croissance».



Soucieuse de fluidifier les échanges maritimes, la province applique le dédouanement électronique dans ses ports. Nguyên Ngoc Thanh, directeur du port maritime de Quang Ninh fait savoir : « Nous sommes raccordés au guichet unique national et le dédouanement est désormais effectué en ligne. Avec ce dispositif, les entreprises gagnent un temps considérable ».



L’objectif est ambitieux. En 2025, le secteur de la logistique devra représenter 20% du chiffre d’affaires du secteur tertiaire de la province. -VOV/VNA