Elle envisage également de construire une société numérique sécurisée basée sur trois piliers, à savoir : la nature, la culture et la population.Il vise également à devenir l'une des localités phares en matière de cybersécurité d'ici 2025, à la tête dans la transformation numérique des organisations politiques et étatiques, ainsi qu'un modèle global de transformation numérique au niveau provincial.La province s'est fixé pour objectif que l' économie numérique représente environ 30 % du PIBR local d'ici 2030, que le taux de croissance moyen de la productivité du travail social soit supérieur à 13 % par an et que 100 % des enregistrements de travail au niveau du district et les niveaux communaux sont traités en ligne, entre autres.