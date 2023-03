Le nouveau modèle d'élevage apporte de nombreux avantages. Photo : VOV

Quang Ninh (VNA) - Le modèle d’élevage fermé de hautes technologies est une nouvelle tendance pratiquée par les aviculteurs de la ville de Quang Yên, dans la province de Quang Ninh. L’idée étant de prévenir les problèmes sanitaires en élevage et d’assurer l'efficacité économique de l'élevage de canards de la ville.

Dans le passé, à Câm La, un hameau rattaché à la commune de Quang Yên, les canards étaient élevés dans les étangs. Ce mode d’élevage extensif provoque souvent des maladies infectieuses chez les palmipèdes et entraîne souvent des pertes économiques considérables, a fait savoir Dông Quang Cuong, un éleveur dans le métier depuis de nombreuses années. Etant conscient que ce mode d’élevage ne convenait plus, Cuong a donc misé sur la transformation numérique dans un souhait de réduire les coûts alimentaires, d’augmenter les profits et de limiter les risques pandémiques en élevage.

«Si l’élevage extensif nécessite de 2,7 à 2,9 kg d'aliments pour obtenir 1 kg de viande de volaille, l'élevage en cage froide n’en requiert que de 2,1 à 2,2 kg. Une autre comparaison, si l'élevage de 10.000 canards en extérieur demande la présence de 8 éleveurs, l'élevage en cage n’en nécessite qu’un seul», nous a-t-il confié.

Selon Cuong, la méthode d'élevage extensif d'un grand nombre de canards est préjudiciable autant aux éleveurs qu’à la nature. En effet avec cette dernière, en plus des difficultés de gestion et des nombreux risques de propagation de maladies liées à la promiscuité des animaux, elle est extrêmement insalubre et pollue l'environnement. En 2022, il emprunte de l’argent avec l’aide de ses proches et consacre toute sa fortune, près de 5 milliards de dôngs, soit 212.000 dollars, pour investir dans la rénovation de ses 2 systèmes de cage sur une superficie de 3,5 ha. Il a notamment surélevé la hauteur des filets de cage de 50 cm au-dessus du sol, couvert les toitures avec des tôles ondulées isolées, installé un système de climatisation et mis en place un système d'alimentation et d’abreuvoir automatique. Doté de technologie de pointe, ce système apporte de nombreux avantages dans la pratique d’élevage. Ainsi, les volailles s’adaptent mieux à leur environnement, se développent uniformément et offrent par conséquent des viandes de haute qualité. Grâce à ce système, les éleveurs sont proactifs dans la gestion et le suivi des indicateurs de développement des animaux et sont en mesure de mettre en place un plan d'alimentation, d'eau et de prévention de maladies appropriées à distance.

Actuellement, la ferme de Cuong compte près de 15.000 canards et suit ce modèle tout à fait rentable. Dans ce processus d’élevage fermé, les palmipèdes sont tous vaccinés et en bonne santé, chacun pèse environ 3,6 kg après environ 1 mois et demi. L’agriculteur vend plus de 15 tonnes de viande de volaille par mois avec des prix allant de 42.000 à 45.000 dongs le kilo en fonctions de saisons. Il a également fait l’acquisition de 4 incubateurs automatiques pour la couvaison d’œufs de cane et de canetons nouveau-nés.

Cuong pratique également le modèle jardin - étang - cage (VAC) en profitant des déchets produits pour enrichir la terre de son jardin d’une centaine de pomelos à peau verte et d’une centaine d’arbres à litchis. Ce modèle apporte en moyenne à sa famille un revenu mensuel de plus de 1 milliard de dôngs, soit 42,3 mille dollars. Une somme déjà bien considérable pour Cuong, mais ce dernier souhaite ajouter encore davantage de valeur à son modèle d’aviculture par la transformation.

« Une fois que j’achète les canards dans notre province, ce sont les autres localités qui s’occupent de la transformation. Ils nous vendent ensuite la viande dont le prix oscille entre 65.000 et 70.000 dongs le kilo. Je souhaite donc promouvoir la transformation ici sur place et trouver un débouché plus durable et rentable pour nos produits locaux », a-t-il ajouté.

Etant également membre de l'Association locale d'élevage d'animaux, Cuong partage aussi ses nouvelles méthodes d'élevage à un grand nombre d'éleveurs de la province, a fait savoir Lê Van Dô, vice-président de l'Association des agriculteurs de la province de Quang Ninh.

«En plus d’adopter un esprit pionnier et d'appliquer la technologie de l’information à l’élevage, assurant par conséquent des revenus élevés et stables, Cuong est à la tête de l'Association locale d'élevage d'animaux du hameau de Câm La. Il aide donc les autres éleveurs à augmenter la valeur ajoutée de leurs volailles et à valoriser les produits locaux », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, le modèle d’aviculture en cage froide de Dông Quang Cuong est appliqué par de nombreux éleveurs de Quang Yên. Cette méthode offre en effet des produits de bonne qualité qui ne sont pas seulement consommés dans la province de Quang Ninh mais aussi dans d'autres provinces et villes du pays telles que Hai Phong, Hai Duong et certaines provinces du centre et du sud, contribuant à assurer des revenus stables pour les éleveurs et à améliorer l’économie locale. -VOV/VNA