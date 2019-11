La province a attiré environ 10,5 millions de visiteurs au cours des huit premiers mois de l'année. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Des mesures visant à stimuler l'offre touristique ont fait l’objet d’une conférence tenue par le Comité populaire de la province de Quang Ninh, au Nord du pays.



Le directeur du Service provincial du tourisme, Pham Ngoc Thuy, a indiqué que la province avait accueilli environ 11,74 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de cette année, soit une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière, dont 4,22 millions d'étrangers.



Les recettes totales au cours des dix derniers mois se sont élevées à 23.809 milliards de dôngs (plus d'un milliard de dollars), en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Le secteur a contribué pour 2,48 milliards de dôngs au budget de l’État au cours des trois premiers trimestres de l’année (+26%).



Des services touristiques ont été développés dans la plupart des localités de la province, avec une large gamme de produits répondant aux diverses demandes de différents marchés. Cependant, le nombre de touristes étrangers à Quang Ninh reste modeste, essentiellement ceux venus de Chine, de République de Corée, du Japon.



Lors de la conférence, les délégués ont proposé des initiatives pour attirer plus de touristes à Quang Ninh, notamment via l’aéroport international de Van Don.



Nguyen Thi Bao, présidente de l'Association de tourisme de Quang Ninh, a proposé à l'industrie hôtelière d’établir des prix planchers afin d'éviter une concurrence malsaine.



Les autorités locales devraient collaborer avec les agences de voyages pour connecter avec leurs homologues d’autres localités et examiner de nouveaux circuits vers Binh Lieu et Cam Pha.



Elle a également appelé à accorder davantage d'attention à la formation des ressources humaines et à l’édification d’un environnement propre et hospitalier.



Le directeur de l'aéroport international Van Don, Pham Ngoc Sau, a affirmé que l'aéroport souhaitait coopérer avec les agents de voyages pour mieux exploiter les sites touristiques de la province et créer des produits de qualité. L'aéroport améliorerait la qualité de service et ouvrirait davantage de liaisons aériennes vers des destinations nationales et étrangères.



Pour augmenter le nombre de visiteurs à Quang Ninh, il a proposé aux agences concernées de simplifier les procédures administratives et douanières tout en renforçant leurs activités de promotion. Il a exhorté aux autorités provinciales à ouvrir une ligne de bus reliant Van Don à la province voisine de Lang Son.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Xuan Ky, a souligné que la province attache toujours une grande importance au développement du tourisme et à l’amélioration du climat des affaires pour attirer les investissements.



Il a suggéré aux agence de voyages locales de continuer à renouveler leurs produits, à en développer de nouveaux répondant à la demande des différents segments de clients.



Lors de la conférence, a eu lieu une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération entre entreprises de tourisme.

Quang Ninh est l’une des localités qui bénéficie de nombreux avantages naturels, culturels et historiques et donc d'un fort potentiel de développement touristique.

La province compte en effet 250 km de côtes et possède plus de 2.000 îles et îlots calcaires, tous couverts d’un épais tapis végétal. Outre leur riche biodiversité, se cachent également en leur sein des grottes de formes et de tailles diverses. Des potentiels offrent de belles perspectives pour le développement du tourisme avec une nature encore bien préservée, des locaux accueillants et de splendides plages.

Elle s’est fixée l'objectif de 15 à 16 millions de touristes en 2020 dont 7 millions d'arrivées internationales, et 30 millions en 2030, afin de devenir l'une des premières destinations touristiques du Vietnam et même de l'Asie du Sud-Est. -VNA