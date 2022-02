Ppont flottant temporaire à Km3 4 Hai Yen à Mong Cai . Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Après les vacances du Nouvel An lunaire 2022, à partir du 3 février, les portes et les entrées frontalières de la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord) sont toutes rouvertes.

Plus de 1.000 véhicules transportant plus de 7.300 tonnes de marchandises ont traversé le pont flottant temporaire à Km3 4 Hai Yen et la porte frontalière Bac Luan 2.

Ainsi, le chiffre d'affaires d'import-export de marchandises dans la ville de Mong Cai atteigne jusqu’à présent plus de 400 millions de dollars, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période de 2021. Le volume total de marchandises importées et exportées du 1er janvier au 7 février a atteint plus de 62.000 tonnes.

Pour parvenir à ces résultats, lors du Nouvel An lunaire 2022, les autorités de la ville de Mong Cai ont effectué des négociations avec celles de la ville de Dongxing pour convenir de l’import-export de marchandises, tout en assurant la prévention et le contrôle du COVID-19.

Pour régler les difficultés et promouvoir les activités d'import-export, le président du Comité populaire provincial de Quang Ninh, Nguyen Tuong Van, a ordonné à la ville de Mong Cai et aux forces fonctionnelles de continuer à mettre en œuvre des mesures synchrones et flexibles dans le contrôle de l’épidémie de COVID-19 et d’établir une zone verte de sécurité.

La province continue d'appliquer des mécanismes pour promouvoir l'investissement et développer des services d'entreposage, de chargement et de déchargement, de transport et de logistique ; d’accélérer l'installation d’une salle de quarantaine du groupe CCIC (China Certification & Inspection Group) du Guangxi à l'entrée sur la frontière à Km 3 4 ; de faciliter les procédures et de raccourcir le temps de dédouanement des marchandises ; de favoriser la transformation numérique et le commerce électronique dans les activités d'importation et d'exportation… - VNA