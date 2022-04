Quang Ninh (VNA) - Le Comité populaire du district insulaire de Cô Tô, dans la province de Quang Ninh (nord-est), examine la construction d’une route d'hydravion reliant l'île à la ville de Ha Long, dans la province.

Examen de la construction d’une route d'hydravion reliant l'île à la ville de Ha Long. Photo : VNA

Des vols d'essai ont eu lieu les 20 et 21 avril.



Avec la route en hydravion, le temps de trajet entre le quai international de Tuan Chau dans la ville de Ha Long et Cô Tô est estimé à 20 minutes.



L'itinéraire devrait diversifier les services et raccourcir le temps de trajet jusqu'à Cô Tô répondant ainsi à la demande des touristes du segment touristique haut de gamme, en particulier des vacanciers étrangers.



Il survolera des destinations célèbres telles que la baie d'Ha Long, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Bai Tu Long et l'île de Ngoc Vung, entre autres.



Le district insulaire de Cô Tô est un archipel du golfe du Tonkin (golfe de Bac Bô), situé à l'est du district de Vân Dôn, province de Quang Ninh.

Avec une superficie de 50,1 km², il comprend les îles de Cô Tô Lon, Cô Tô Con, Thanh Lân et Trân ainsi que d’autres ilots.

Cô Tô possède de grands potentiels pour le développement du tourisme. Cela fait de ce district, l’une des principales zones de l’économie maritime et touristique du Nord-Est en général et de la province de Quang Ninh en particulier. Le nombre de visiteurs nationaux et étrangers ayant augmenté au fil des ans.

Cô Tô est déterminé à se développer en une zone écotouristique haut de gamme avec une variété de types de tourisme, de sports et de divertissements à la fois sur la mer et sur les îles. - VNA