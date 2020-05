Hanoi (VNA) - Les autorités de Quang Ninh (Nord-Est) se sont réunies lundi et ont réfléchi aux mesures permettant d’augmenter l’indice de compétitivité provinciale (ICP) de la province en 2020.

Photo : VNA



L’objectif est de passer de 73,4 à 75,3 et de répondre à huit des dix critères pour figurer dans le top 5 des localités les plus attractives du pays.



À court terme, les autorités locales entendent améliorer les indices concernant les obstacles à l’implantation des entreprises sur le marché, le prix du foncier et les services d’assistance aux entreprises.

L’ICP vise à refléter la qualité de la gestion économique, le niveau favorable du climat des affaires et les efforts de réforme

administrative déployés par les autorités provinciales et municipales au Vietnam, favorisant ainsi le développement du secteur privé. - VOV/VNA