Des touristes étrangers dans un programme d’agrotourisme à Dong Trieu, une ville de la province de Quang Ninh. Photo: baoquangninh.com.vn



Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord-Est) a déployé beaucoup d’efforts pour attirer des investissements et développer des produits touristiques afin de promouvoir son label touristique.



La province souhaite créer de nouveaux produits touristiques dans l'écotourisme, le tourisme d'aventure, le tourisme culturel, l'agrotourisme et le tourisme communautaire, notamment dans les localités de Dong Trieu, Hoanh Bo, Binh Lieu et Tien Yen.



Le directeur du Service provincial du Tourisme Pham Ngoc Thuy a déclaré qu’en juillet dernier, son organe avait organisé un colloque pour évaluer les potentiels, les atouts et la situation actuelle de l'agrotourisme à Quang Ninh, ainsi que pour recueillir les idées et opinions d'experts et d'agences de voyage sur le développement de cette forme de tourisme.



La province a également appelé à des idées créatives et intéressantes sur de nouveaux événements touristiques.



En particulier, le Festival international du cirque d'Ha Long, premier du genre, aura lieu à la mi-novembre. Cet événement international devrait attirer un grand nombre de touristes, mais aussi promouvoir les investissements dans le tourisme et les services grâce à une série d'activités prévues dans ce cadre.



Selon le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Thang, ce qui importe pour le secteur touristique d’Ha Long et de Quang Ninh en général, c’est de créer de nouveaux produits susceptibles d'attirer des touristes nationaux et étrangers, et ce même hors haute saison touristique c'est-à-dire en été.

En août dernier, Quang Ninh a signé un accord de coopération avec Clipper Ventures pour participer à la course de yachts Clipper Round the World 2019-2020 et devenir un port d’accueil de la course pour 2021-2022.



La cérémonie de signature a eu lieu à Ha Long avec la participation des dirigeants du Comité populaire provincial et des organes concernés, ainsi que du directeur général de la compagnie organisatrice Clipper Ventures, William Ward, et de représentants de VinGroup et de SunGroup.



Selon l'accord, la province de Quang Ninh sera un partenaire de la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020. Quang Ninh est la seule localité du Vietnam à avoir une équipe prenant part à la course autour du monde. Le baptême du voilier de la province "Ha Long Bay – Vietnam" de la province de Quang Ninh s’est déroulé solennellement le 29 août au port de St Katherine Docks, à Londres (Royaume-Uni) pour rejoindre la compétition Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020. Portant le logo de la baie d'Ha Long, le voilier contribuera à faire la promotion de l'image et la marque du tourisme de Quang Ninh dans le monde entier.

Le voilier "Ha Long Bay – Vietnam" rejoint la Clipper Round the World Yatch Race 2019-2020. Photo: VNA



Traversant environ 40.000 milles nautiques, la compétition Clipper Race 2019-2020, qui dure 11 mois, est l’une des compétitions sportives les plus exigeantes et difficiles au monde. Après le départ à Londres (Royaume-Uni) en septembre, les navires mettront le cap sur les États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Australie, avant d'arriver dans des pays asiatiques, puis de boucler la boucle à Londres en août 2020. En Asie, la Clipper Race fera escale au Vietnam et en Chine.

La course sera une occasion en or pour Quang Ninh d'attirer des investissements, de promouvoir le tourisme et d'échanger avec le Royaume-Uni et d'autres pays concernés.



Le tourisme de Quang Ninh a connu une croissance rapide ces dernières années. La province a attiré environ 10,5 millions de visiteurs au cours des huit premiers mois de l'année, dont 3,7 millions d'étrangers, soit une hausse de 14% sur un an.



Sur cette même période, les recettes du tourisme ont été estimées à 20.700 milliards de dôngs, soit une hausse de 29% par rapport à la même période de l’année dernière. Poursuivant cette tendance, la province s’est fixée l'objectif de 15 à 16 millions de touristes en 2020 dont 7 millions d'arrivées internationales, et 30 millions en 2030, afin de devenir l'une des meilleures destinations touristiques du Vietnam et même de l'Asie du Sud-Est. -VNA