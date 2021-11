Quang Ninh. Photo : quangning.gov



Hanoï (VNA) - Le décaissement des investissements publics est identifié par la province de Quang Ninh (Nord) comme une tâche clé en 2021 afin de contribuer à assurer l'objectif de croissance économique, car plusieurs secteurs locaux ont été gravement impactés par la pandémie de COVID-19. Cependant, à la fin du mois d'octobre 2021, le taux de décaissement des investissements publics de la province n'a pas pu répondre aux attentes.

Selon un rapport général du Service provincial du Plan et de l'Investissement, fin octobre 2021, le total des investissements publics prévus en 2021 pour Quang Ninh était de plus de 17.200 milliards de dongs. Sous la direction drastique du Comité provincial du Parti et du Comité populaire provincial, fin octobre 2021, le taux de décaissement des investissements publics représentait plus de 62% du plan annuel, ce qui a fait figurer Quang Ninh dans le groupe des localités ayant un taux de décaissement des investissements publics élevé. Précisément, le taux de décaissement du budget central a atteint 61,5% ; celui du budget provincial, 60,3% ; et celui des budgets des districts et des communes, 64%.

Toutefois, le taux de décaissement des investissements publics n'a pas répondu aux attentes de la province. Notamment, le taux de décaissement du budget provincial était le plus bas. Selon les organes compétents, la lenteur des décaissements par rapport au plan est due à la subjectivité de plusieurs investisseurs.

Devant cette situation, le groupe de travail spécial de la province de Quang Ninh pour l’accélération de la mise en œuvre et du décaissement des investissements publics en 2021 a chargé ses membres de suivre de près la mise en œuvre et le décaissement des investissements publics en 2021 de 21 projets importants dans 13 districts, cités municipales et villes.

Construction d'un barrage dans la province de Quang Ninh. Photo : baoquangninh.com.vn



Actuellement, le groupe de travail se coordonne avec d'autres organes compétents pour chercher à aider les projets, notamment ceux liés à la conversion des terres forestières et rizicoles, à lever les difficultés et les obstacles, accélérant ainsi leur mise en œuvre, dans le but d’atteindre l'objectif de décaissement des investissements publics en 2021.

Lors de la réunion d’octobre 2021 du Comité populaire provincial de Quang Ninh, son président Nguyen Tuong Van a affirmé que le décaissement des investissements publics est le point d'appui pour aider la localité à atteindre son objectif de croissance économique en 2021. Par conséquent, il est nécessaire que les départements, services et les investisseurs concernés prennent des mesures drastiques et actives pour accélérer les décaissements pendant les derniers mois de l’année, a-t-il souligné.

Récemment, le 1er novembre 2021, le Comité populaire provincial a publié le document n° 7788/UBND-XD1 ordonnant aux chefs d'agences, d'unités et aux investisseurs d'accélérer le décaissement des investissements publics en 2021, la considérant comme la tâche principale et la plus importante lors des derniers mois de l’année.

Parallèlement aux directives sur l’accélération du décaissement des investissements publics, le Comité populaire provincial de Quang Ninh a également demandé aux organes compétents de mettre en œuvre le plan sur les investissements publics à moyen terme (période 2021-2025). Il s’agit d’une base pour préparer le lancement de nouveaux projets en 2022.

Quang Ninh est située au nord-est du Vietnam. La province est un centre économique, une locomotive de la région économique clé du Nord, avec de nombreuses zones économiques et centres commerciaux. La localité possède des ressources minérales, des matières premières pour la production de matériaux de construction, des fournitures et des matières premières pour plusieurs industries, ce qui contribue grandement au développement économique et à la croissance du PIB local. Quang Ninh est également riche en potentiel touristique, sa baie de Ha Long, patrimoine naturel reconnu par l’UNESCO, étant une destination touristique largement connue du Vietnam. –VNA