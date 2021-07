Un match de football des femmes San Chi dans la commune de Huc Dông. Photo : VNA/CVN

La beauté idyllique de Binh Liêu. Photo : PYS/CVN

Hanoï (VNA) - Le district de Binh Liêu, dans la province de Quang Ninh (Nord), ne dispose pas seulement de magnifiques paysages. Les coutumes de ses habitants, les San Chi, sont originales par plusieurs aspects. Parmi elles se trouve l’organisation chaque année d’un tournoi de football féminin.Niché à environ 100 km de la ville de Ha Long, Binh Liêu est un district montagneux qui possède de magnifiques cascades, des rizières en terrasses idylliques, le tout formant des panoramas époustouflants. Si les touristes y séjournent pendant la récolte, ils pourront admirer les teintes miel de ces rizières où s’activent telles des abeilles butinant du pollen, les femmes des ethnies locales.Les ethnies minoritaires représentant 96% de la population du district. Celui-ci dispose d’une riche diversité culturelle qui permet à la localité de développer son tourisme communautaire.Outre les paysages, les coutumes locales des ethnies minoritaires sont un grand atout pour promouvoir le tourisme. Des sites aménagés pour les touristes ont été construits, comme le village de culture des Tày dans la commune de Hoành Mô, ou le village de culture des Dao à Vô Ngai, disposant de plusieurs "homestays" très accueillants. En plus de ces aménagements, la localité organise aussi un éventail de programmes tels que festivals, jeux populaires, les semaines de la culture et du tourisme, etc. Parmi les activités au programme se trouve un match de football un peu particulier…Le match féminin attire les touristesDisons-le tout de suite : la particularité de ce match tient au fait que les femmes jouent en costume traditionnel, c’est-à-dire avec leur chemise bleue, une longue jupe noire et, sur la tête, le mân vert (turban traditionnel des San Chi pour retenir leurs cheveux).Dans un stade rudimentaire, avec deux buts montés sans grand soin, au milieu d’un immense espace entre montagne et forêt, les femmes, la plupart paysannes ou femmes au foyer, vont se livrer au jeu avec le plus grand des sérieux.Ce match est organisé depuis de nombreuses années et n’a intégré qu’en 2018 les activités culturelles et sportives officielles de la localité. "Ces dernières années, le district de Binh Liêu s’évertue à mettre en œuvre des activités culturelles visant à promouvoir le développement de son tourisme. L’un de ces événements est le tournoi de football féminin de l’ethnie San Chi, qui ravit le public. Il n’y jamais de carton jaune ou rouge, tout se fait dans la joie et la bonne humeur ! Personnellement, j’apprécie beaucoup cette activité, permettant la localité d’attirer l’attention des touristes", déclare Bùi Ky, un voyageur."En visitant Binh Liêu, j’ai eu l’occasion non seulement d’admirer des paysages magnifiques mais aussi de me relaxer devant des jeux populaires et déguster de bons plats. En particulier, le match des équipes de football féminin des San Chi est une activité unique, devant laquelle nous avons passé un très bon moment", fait savoir Vu Dinh Chung, originaire de Hanoï.Un atout important pour la provinceAfin de mieux attirer les touristes, les autorités locales n’oublient pas d’investir pour améliorer le réseau routier afin de faciliter la circulation, notamment vers les lieux touristiques.Les produits touristiques locaux sont soigneusement crées dans le but d’offrir au public l’occasion de s’immerger dans la nature paisible de cette région montagneuse ou de découvrir les traditions ethniques locales.Grâce à ses atouts, Binh Liêu reçoit de plus en plus d’attention et tient une place importante dans le plan sur le développement socio-économique et touristique pour la période 2021-2025 et vision 2030 de la province de Quang Ninh.Selon le chef du Bureau de la culture et de l’information du district, Hoàng Huy Trong, "grâce aux stratégies efficaces et les efforts des autorités locales, des entreprises et de la population, le tourisme de Binh Liêu est en plein essor et devient l’un des pôles de développement de la province, contribuant notablement à son budget". - CVN/VNA