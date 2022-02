Baie de Ha Long, Quang Ninh. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Selon la vice-présidente du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyen Thi Hanh, la couverture de la troisième dose de vaccin contre le COVID-19 de sa province est la plus élevée dans le pays. Avec ses efforts pour une adaptation sûre et flexible et un contrôle efficace du COVID-19, cette localité du Nord ambitionne d’accueillir 10 millions de visiteurs en 2022, dont 1,5 million d’arrivées internationales.



Le programme de réouverture, de reprise et de développement du tourisme à Quang Ninh en 2022 a été élaboré dans le but de relancer toutes les activités touristiques en assurant la sécurité des destinations et des touristes.



Selon le programme, la province de Quang Ninh compte lancer une série de campagnes de publicité, diversifier ses produits et services touristiques et en développer de nouveaux… Plusieurs événements touristiques, culturels et sportifs sont prévus.



La vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Thi Hanh, a indiqué qu’en février-mars, les autorités de Quang Ninh travailleraient avec les grandes agences de voyage et les grands marchés tels que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville…

Yen Tu, Quang Ninh. Photo: VNA



Du 1er janvier au 30 juin, Quang Ninh applique une réduction de 50% sur les prix des billets d’entrée des grandes destinations locales, dont Yen Tu et la baie de Ha Long.-VNA