Le marché d'assurance s'oriente vers le développement durable et intégral. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La 26e réunion des gestionnaires en assurance de l'ASEAN (AIRM 26) et la 49e conférence du Conseil des assurances de l’ASEAN (AIC 49) auront lieu du 5 au 8 décembre 2023 à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), a fait savoir le 1er décembre le ministère des Finances.

Lors de ces deux événements, les délégués des pays discuteront de la coopération en matière d’assurance de l’ASEAN, des mécanismes de coopération pour un développement mutuellement bénéfique, ainsi que de questions d’intérêt commun.

Les présidents de l'AIRM et de l'AIC ont annoncé les résultats de l'AIRM 26 et de l'AIC 49. Les agences de gestion d'assurance et les entreprises d'assurance discuteront ensemble des orientations de développement du secteur dans chaque pays et dans la région. Les résultats et contenus de la coopération seront présentés à la réunion des ministres des Finances de l'ASEAN pour synthèse et évaluation.

L’AIRM est la conférence annuelle des gestionnaires d'assurance des pays de l'ASEAN. Chaque année, elle est organisée tour à tour par les gestionnaires des assurances des pays membres, par ordre alphabétique des noms de pays.

L’AIC est une conférence des entreprises et associations d'assurance, organisée parallèlement à l’AIRM et par l'Association d'assurance du pays hôte. -VNA