Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord), qui abrite la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a accueilli plus de 140.000 arrivées de touristes au cours des deux premiers jours de 2021.

Quang Ninh déploie de nombreuses mesures pour relancer le tourisme et attirer la clientèle vietnamienne. Photo : BQN

Sur le total, 110.000 touristes ont passé la nuit dans la province, selon le Département provincial du tourisme.En mettant en œuvre un programme de relance touristique d’une valeur de 500 milliards de dôngs (21,4 millions de dollars) en 2021, Quang Ninh a offert des billets gratuits pour la baie de Ha Long, le musée de Quang Ninh et le site de Yên Tu le 1er janvier, et réduit de 50% le prix des billets sur d’autres journées.Pendant les vacances du Nouvel An, les localités de la province ont organisé un large éventail d’activités culturelles et sportives au service des visiteurs, notamment le carnaval d’hiver sur le site touristique international de Tuân Châu et un spectacle de feux d’artifice à basse portée dans la ville de Ha Long.Le développement des infrastructures de transport et des installations d'hébergement et de restauration a contribué au développement de l'industrie touristique de la province. Les entreprises touristiques provinciales feront également des efforts pour fournir aux clients les meilleurs services aux prix les plus abordables, notamment aux touristes venus du Sud.Alors que la pandémie de Covid-19 devrait continuer d’affecter l’économie du pays, Quang Ninh a ciblé l’objectif d’accueillir 10 millions de touristes et d’enregistrer 20 billions de dôngs de recettes touristiques cette année. – VNA