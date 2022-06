Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - Le réseau portuaire maritime de Quang Ninh est l'un de ceux enregistrant une des meilleures croissances du volume de fret au niveau national.

Dotée d'un littoral de 250 km, de nombreux ports en eau profonde, cette province du Nord dispose d'avantages pour développer son économie maritime. Notamment, Quang Ninh est située dans la zone de coopération "Deux corridors, une ceinture économique", et est considérée comme un pont reliant l'ASEAN à la Chine.

Les ports maritimes de Quang Ninh traitent plus de 40% du volume total de fret et du transport de passagers de la région Nord. L'économie maritime est identifiée par la province comme la force motrice et le fer de lance de son économie basée sur l'industrie et les services.

Pour atteindre cet objectif, la province a publié en 2019 une Résolution pour développer les ports et services maritimes au cours des périodes 2019-2025, 2026-2030 et à l'horizon 2045.

L'objectif est de développer les ports maritimes provinciaux en moyenne de 17,5%/an au cours de la période 2019-2025 et de 18,5% sur la période 2026-2030, en appliquant fortement les sciences et technologies à la gestion et l'exploitation.

La Résolution vise à rendre le système portuaire de Quang Ninh compétitif et capable de répondre à la demande nationale et internationale. Les revenus des services portuaires contribuent à la restructuration économique, à l’augmentation de la valeur ajoutée.

Egalement selon cette Résolution, des centres de services logistiques de haute qualité seront formés, le tourisme côtier et maritime sera développé fortement pour devenir un pôle touristique national en liaison avec les grands pôles touristiques internationaux via la voie maritime.

Entre 2019 et 2021, le volume total de fret transitant par les ports maritimes de Quang Ninh a atteint plus de 104 millions de tonnes/an. Le chiffre d'affaires total des services portuaires a atteint près de 7.500 milliards de dongs.

Quang Ninh s’efforce de mobiliser tous les moyens et ressources, notamment les fonds extrabudgétaires pour développer les infrastructures portuaires et de quai, ainsi que les infrastructures de transport reliant les ports maritimes.

La construction du port général de Van Ninh sur 82,79 hectares dans la commune de Van Ninh, ville de Mong Cai, a débuté en octobre 2021. Disposant d'un quai principal d'une longueur de 500 m, ce port pourra accueillir simultanément deux navires de 20.000 DWT ou trois de 10.000 DWT. Ce projet devrait être achevé et mis en service au quatrième trimestre 2024.

Parallèlement, la province continue d’appeler à l’investissement dans le port de Con Ong-Hon Net, dans la ville de Câm Pha, qui présente de très nombreux avantages. Situé à l’intérieur de la baie de Bai Tu long avec une profondeur comprise entre -7m et -13,4m, ce port est peu impacté par les grosses vagues et par la sédimentation. Con Ong- Hòn Net est le seul port de Quang Ninh capable de stocker clinker, ciment ou gravats et d’accueillir des navires de 180.000 tonnes.

Le vice-ministre des Transports, Nguyên Xuân Sang, a déclaré que ces dernières années, le volume de marchandises transitant par le réseau portuaire maritime de Quang Ninh avait toujours connu un taux de croissance élevé.

Les nouveaux ports maritimes, avec une infrastructure synchrone, transformeront certainement Quang Ninh en une plaque tournante portuaire importante sur la carte maritime internationale, formant ainsi des routes maritimes stratégiques, contribuant à la croissance et au développement de Quang Ninh et du pays, conformément à l'orientation du gouvernement de faire du transport maritime le deuxième pilier de l'économie maritime d'ici 2030, a-t-il dit.

Quang Ninh est une localité dynamique, ayant une croissance forte et intégrale, confirmant sa position importante dans le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le Nord-Est du pays.-VNA