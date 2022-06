La ville de Hoi An. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le tourisme vert est lié à l'objectif de développement durable, de protection de l'environnement, de préservation et de promotion des valeurs culturelles et historiques. C’est aussi l’objectif vers lequel la province de Quang Nam, au Centre s’oriente pour contribuer à faire du tourisme un secteur économique de pointe, durable et respectueux de l'environnement.



Possédant d’une villa dans la ville de Hoi An, Pham Thi Linh Chi et son personnel utilisent toujours des articles respectueux de l'environnement, minimisent l'utilisation d'emballages, de boîtes en plastique à usage unique, profitent des ordures pour fabriquer du compost. Elle sensibilise son personnel et aussi ses clients sur l'importance de réduire les déchets plastiques et de protéger l’environnement. "Les visiteurs sont très enthousiastes de nous rejoindre dans des activités de protection de l'environnement. Nous visons un modèle touristique vert et durable.", a-t-elle dit.

Parallèlement aux efforts des autorités, ces derniers temps, la communauté touristique de Hoi An s’est efforcée de contribuer à faire de la ville une destination respectueuse de l’environnement avec diverses activités comme le tri des déchets à la source, la limitation des déchets plastiques et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement.

Cu Lao Cham. Photo : VNA



Hoi An est également un pionnier dans la réduction des déchets plastiques. De nombreux restaurants n’utilisent ni pailles ni gobelets en plastique et les remplacent par des pailles de riz et des gobelets en papier. Le Tri Thanh, président du Comité populaire de la province de Quang Nam, a estimé que Quang Nam possédait d’importants potentiels pour l'écotourisme qui se base sur la nature et la protection de l'environnement. "Sur la base d'un ensemble de critères pour le tourisme vert publié fin 2021 avec le soutien du Programme suisse de tourisme durable, nous avons défini des critères stricts pour développer le tourisme en association avec la protection de l'environnement et le développement durable". Hoi An est également un pionnier dans la réduction des déchets plastiques. De nombreux restaurants n’utilisent ni pailles ni gobelets en plastique et les remplacent par des pailles de riz et des gobelets en papier. Le Tri Thanh, président du Comité populaire de la province de Quang Nam, a estimé que Quang Nam possédait d’importants potentiels pour l'écotourisme qui se base sur la nature et la protection de l'environnement. "Sur la base d'un ensemble de critères pour le tourisme vert publié fin 2021 avec le soutien du Programme suisse de tourisme durable, nous avons défini des critères stricts pour développer le tourisme en association avec la protection de l'environnement et le développement durable".







Quang Nam compte actuellement plus de 60 entreprises ayant signé un engagement "zéro déchet". La localité vise l’objectif de certifier d’ici 2025, de 70 à 100 entreprises avec le label de tourisme vert. - VNA

source