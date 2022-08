Des représentants de Quang Nam et d'Attapeu. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) – Le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Quang Nam, Phan Viet Cuong, a reçu le 22 août une délégation de la province lao d'Attapeu, conduite par le gouverneur d’Attapeu et secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Let Xaynhaphon.

Phan Viet Cuong a déclaré qu’il s’agissait de la première fois que sa province accueillait une délégation de haut niveau d’Attapeu et ce à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et des 45 ans du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos.

A cette occasion, il a déclaré espérer que les deux localités travailleraient en étroite collaboration pour étendre davantage leur coopération pour le développement commun.

Photo: VNA

Pour sa part, Let Xaynhaphon a indiqué que sa province appelait la société vietnamienne Thaco Truong Hai à investir dans l'élevage de vaches et la culture d'arbres fruitiers sur son sol, ajoutant que la localité lao souhaitait coopérer avec Quang Nam dans l’économie, la politique et la sécurité-défense.

Lors de son séjour à Quang Nam du 21 au 22 août, la délégation lao a visité des modèles économiques et touristiques, et a travaillé avec des représentants de Thaco.-VNA